Euro 2020 - Mancini favorable à un report

Le sélectionneur italien a également assuré que son équipe serait toujours aussi compétitive en 2021 si la compétition devait être reportée.

Roberto Mancini s'est dit favorable à un report de l'Euro en 2021 au vu de la situation sanitaire, tout en estimant que son équipe serait toujours capable de l'emporter l'année prochaine.

L'UEFA doit tenir ce mardi une réunion pour décider entre autre du sort de la compétition, dont la tenue en juin dans douze pays différents paraît compromise. La président de la fédération italienne, Gabriele Gravina, a déjà fait savoir que cette dernière allait se positionner en faveur d'un report.

L' est le pays européen le plus sévèrement touché par la pandémie et les matches de préparation de la Squadra Azzura en mars contre l' et l' ont déjà été annulés.

"Je ne sais pas comment cela va finir, a déclaré Mancini à Rai Sport. Mais il y a des choses plus importantes que l'Euro 2021, sans aucun doute. S'ils reportent le tournoi, nous pourrons toujours gagner l'année prochaine.

"La chose la plus importante est la santé de tous et que nous puissions tous retourner au stade pour en profiter. Voir des gens mourir ces derniers jours nous fait trop mal."

Mancini assure également que, s'il avait une liste de joueurs en tête pour juin prochain, il est prêt à revoir ses plans pour la saison prochaine. "J'avais une liste assez sûre de joueurs appelés, a-t-il poursuivi. Elle était prête avec seulement quelques doutes pour décider à la dernière minute.

"Toutefois, si le tournoi est reporté d'un an, il y aura quelques changements. Nous devons attendre mardi pour comprendre si l'UEFA va décider de reporter l' . Les problèmes que nous avons rencontrés en Italie au cours des 15 derniers jours seront désormais visibles dans d'autres pays."