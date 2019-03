Euro 2020 - L'UEFA dévoile les 34 ambassadeurs chargés de promouvoir le tournoi

Ce sont 34 anciennes gloires - pour la plupart vainqueurs - du tournoi qui auront pour mission de promouvoir l'événement jusqu'en juin 2020.

Les éliminatoires pour l' débutent ce jeudi soir avec les premières rencontres des groupes de qualification. L'occasion pour l'UEFA de dévoiler les 34 célébrités qui seront ambassadeurs de l'événement d'ici au 12 juin 2020, jour du match d'ouverture du tournoi. Il s'agit d'anciens joueurs ayant marqué l'histoire de la compétition.

Les 34 noms ont été dévoilés lors d'une soirée de lancement à laquelle ont participé trois d'entre eux : David Trezeguet (vainqueur en 2000), Peter Smeichel (vainqueur en 1992) et Luis Figo (finaliste en 2004). Une soirée à l'issue de laquelle le trophée Henri Delaunay est parti pour un tour d'Europe d'un peu plus d'un an, qui s'achèvera avant la compétition.

"Je suis fier que des légendes de l'Euro comme Peter Schmeichel, David Trezeguet et Luis Figo soeitnactivement impliquées pour promouvoir les 60 ans du Championnat d'Europe des Nations", s'est félicité le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin. "En tant que finalistes, ils ont contribué à créer des souvenirs iconiques dans l'histoire de cette grande compétition, et nous sommes impatients de voir leur implication dans le soutien de l'Euro 2020 - un événement qui sera beaucoup plus près des fans de football que par le passé."

"Je suis ravi de faire partie d'une telle équipe d'ambassadeurs", a pour sa part déclaré l'ancien avant-centre des Bleus David Trezeguet, dont le but en or en prolongations avait offert le titre à la en 2000 contre l' . "D'autant plus que ce sera le plus grand Euro jamais organisé. Huit capitales et 11 des 12 stades avec une capacité supérieure à 50.000 places, montrant que l'Euro n'a jamais été accueilli à une aussi large échelle, et je m'attends à ce que chaque ville hôte amène son propre caractère dans cet événement global. Pour moi, c'est beaucoup plus que du football. Ce sera une vraie célébration, et une belle manière de célébrer les 60 ans de cette belle compétition."

Les 34 ambassadeurs de l'Euro 2020 (par pays) :