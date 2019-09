Euro 2020 - L'incroyable stat de Sergio Ramos avec l'Espagne

Le défenseur central du Real Madrid est dans une forme bluffante avec son équipe nationale. Il enchaîne les buts comme jeudi soir face à la Roumanie.

Sergio Ramos devient de plus en plus offensif avec l'âge. Désormais chargé de tirer les penaltys en équipe nationale, le défenseur central de la Roja ne boude pas son plaisir à faire trembler les filets avec l' . Une nouvelle fois, il a transformé sa tentative face à la Roumanie jeudi soir, dans le cadre des éliminatoires de l' (victoire 2-1).

Huit buts sur ses neuf derniers matches

L'ancien joueur du ne cesse de marquer. C'est simple, sur les neuf derniers matches internationaux il a marqué à huit reprises ce qui reste remarquable pour un joueur défensif à la base. Deux réalisations contre la mais aussi des buts face au , l' , la Norvège, la et les Îles Féroé. Ainsi, il n'y a que contre Malte qu'il n'est pas parvenu à inscrire de but.

L'article continue ci-dessous

L’Espagne garde le cap, la Suisse loupe le coche… Le résumé de la soirée en éliminatoires de l’Euro

À noter par ailleurs que Sergio Ramos est plutôt efficace dans l'exercice des penaltys. Sur ses 12 dernières opportunités en sélection, le champion du monde 2010 en a converti dix. Un joli ratio pour celui qui apprécie de plus en plus ce domaine, que ce soit en club et en sélection.

10 - @SergioRamos ha marcado 10 de los 12 penaltis que ha lanzado con la @SeFutbol en todas las competiciones. Los últimos siete de manera consecutiva. Especialista. #EURO2020 pic.twitter.com/EvjejKrXcM — OptaJose (@OptaJose) September 5, 2019

Avec cinq victoires en cinq matches, la Roja est confortablement installée en tête de son groupe de qualification pour le prochain Championnat d'Europe. Sergio Ramos et ses coéquipiers reçoivent les Îles Féroé dimanche pour continuer à faire le plein.