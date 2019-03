Euro-2020: la France est "l'adversaire le plus difficile de l'histoire de la Moldavie"

La France est "l'adversaire le plus difficile de l'histoire de la Moldavie" selon le sélectionneur moldave.

L'équipe de est l'adversaire "le plus difficile de l'histoire de notre équipe nationale", a considéré le sélectionneur moldave Alexandru Spiridon, jeudi avant de défier les coéquipiers de Kylian Mbappé à Chisinau, en éliminatoires de l'Euro-2020 (match prévu vendredi soir).

"Pas de point faible chez les Bleus"

"Cette équipe n'a pas de point faible. Ils ont le meilleur entraîneur du monde, les meilleurs joueurs du monde, c'est un honneur d'affronter des joueurs de ce niveau. C'est une grande chance pour l'équipe nationale de recevoir les champions du monde", s'inquiète le coach moldave, ancien entraîneur-adjoint du Zénit Saint-Petersbourg et du .

"A Londres (après le Mondial, lors d'un rendez-vous Fifa), Didier Deschamps nous avait impressionné en racontant comme il avait préparé son équipe pour la . C'est un entraîneur très intelligent, le meilleur entraîneur du monde", a ajouté Spiridon. Le sélectionneur moldave a demandé à ses joueurs de faire "le meilleur match de leur carrière" et de sortir "la tête haute".

Didier Deschamps s'était lui aussi exprimé en conférence de presse ce jeudi : "Je ne vais pas vous faire de desseins. on vient ici pour se qualifier", a-t-il dit. Deschamps a également rassuré les médias, indiquant que les Bleus ne vont pas tomber dans le piège en sous-estimant leur adversaire :

"Prévenir, alerter. Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait dès lundi. C'est l'Equipe de France. On avait commencé par un 0-0 en Biélorussie, cela ne nous a pas empeché de finir devant la . Les 3 points de demain seront aussi importants que les 27 autres. Et il ne suffit pas de le dire, c'est par de ce qu'on fera sur le terrain que cela se vérifiera.", a dit Deschamps.

"Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas fanfaronner de dire ça; les joueurs sont habitués à ce genre de contexte. On a beaucoup de respect pour la Moldavie. Ils joueront dans leur stade. Ils le savent. Ca ne doivent pas être une excuse, et on a déjà été confrontés ça", a ajouté le sélectionneur tricolore.