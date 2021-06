Euro 2020, La Fédération danoise donne des nouvelles d’Eriksen

Au lendemain de l’accident d’Eriksen et de la frayeur, les nouvelles sont plutôt rassurantes.

Après la frayeur, l’espoir. Samedi après-midi à Copenhague, le monde s’est arrêté au moment où Christian Eriksen s’est écroulé sur la pelouse. Avec l’aide rapide de ses partenaires comme Simon Kjaer, le pire a été évité pour le meneur de l’Inter Milan.

Pourtant, au moment de l’arrivée des secours et des massages cardiaques réalisés par ces derniers, le pire était à craindre. Le départ sur brancard avec des draps tout autour laissait penser que ça en était fini. Les pleurs dans les tribunes et sur le terrain ont vite laissé place aux soulagements. Oui, Eriksen avait bien quitté le terrain conscient et a pris la direction de l’hôpital en rassurant tout le monde.

Une vague de sympathie s’est propagée à travers le monde et les rapides bonnes nouvelles concernant l’état de santé du joueur ont permis à la rencontre entre le Danemark et la Finlande de reprendre. Christian Eriksen a d’ailleurs milité pour cette reprise.

Au lendemain de cet événement qui a prouvé que la vie était courte et ne tenait qu’à un fil, la Fédération danoise a donné des nouvelles de son meneur de jeu. Des mises au point qui redonnent le sourire même si Eriksen va devoir observer de nombreux tests pour comprendre l’origine de ce malaise qui aurait pu lui coûter la vie. Les Danois ont perdu contre la Finlande mais ils ont bien gagné sur un autre terrain, samedi après-midi.

"Ce matin, nous avons parlé à Christian Eriksen, qui a passé le bonjour à ses partenaires. Sa condition est stable, et il est toujours hospitalisé pour des examens complémentaires. L'équipe et le staff de l'équipe nationale ont reçu de l'aide et continueront d'être soudés après l'incident d'hier."

"Nous voulons remercier tout le monde pour les messages chaleureux envoyés à Eriksen venant des fans, joueurs, familles royales anglaises et danoises, des fédérations internationales, des clubs etc. On encourage tout le monde à envoyer des messages à la Fédération, et on fera en sorte qu'ils soient transmis à Christian et sa famille."