Euro 2020 - Bonucci prévient, il faudra compter sur la Nazionale !

Le défenseur de l'Italie, victorieuse face à la Turquie (3-0) vendredi soir, estime son équipe capable de battre n'importe quel adversaire à l'Euro.

Réussir un match d'ouverture n'est jamais évident, mais l'Italie y est parvenue, vendredi soir. Victorieuse face à la Turquie (3-0), à Rome, la Squadra Azzurra a fait la différence en seconde période, après un premier acte brouillon. L'Euro 2020 est parfaitement lancé pour les Transalpins, qui retrouvent des couleurs depuis quelques mois.

Absents du Mondial 2018, les hommes de Roberto Mancini ont à coeur de prouver leur valeur lors de cette compétition continentale. Comme d'habitude, on peut compter sur eux pour donner le maximum. Fier de son équipe, Leonardo Bonucci a profité de ce succès salvateur pour envoyer un message aux futurs adversaires de la Nazionale.

"En jouant comme cela, on peut mettre tout le monde en difficulté"

"Lorsqu'on commence de telles compétitions, il y a forcément de l'émotion. J'avais imaginé un tel match et nous avons remporté cette première bataille", s'est ainsi félicité le défenseur central de la Juventus Turin, dans des propos accordés à Sky Italie. L'ancien de l'AC Milan n'a peur de personne dans cet Euro 2020.

"Les matchs sont serrés, les équipes nous connaissent de plus en plus, mais elles savent maintenant qu'en jouant comme cela, on peut mettre tout le monde en difficulté", a ensuite ajouté Leonardo Bonucci. Un discours ambitieux, assez différent de celui de son sélectionneur, Roberto Mancini. Plus sobre.



"On a fait un bon match, même en première période, quand on n'arrivait pas à trouver le chemin des filets. Ce n'était pas un match simple. C'est un bon début contre une bonne équipe (...) On a fait un beau match, ici à Rome, c'est ce qui nous rend heureux", a notamment réagi le sélectionneur italien après la rencontre