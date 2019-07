Euro -19 ans – Les Bleuets qualifiés pour les demies

L’Equipe de France des -19 ans a atteint le dernier carré de l’Euro de la catégorie en disposant de l’Eire ce jeudi (1-0).

Avant même son dernier match de poule, l’Equipe de est assurée de participer aux demi-finales du Championnat d’Europe des moins de 19 ans. Un privilège acquis au prix d’un court mais précieux succès face à l’Eire, ce jeudi en Arménie.

Après avoir dominé la , les Bleuets ont donc pris le dessus sur les Irlandais du côté d’Erevan. L’unique but de la partie a été inscrit par Wilson Isidor sur un service de Kalulu. Le joueur appartenant à l’AS a fait la différence après être sorti du banc. D’une tête smashée, et malgré la charge de deux adversaires, il a réussi à propulser le cuir au fond et délivré les siens.

Le succès a été tardif, car assuré à la 83e minute, mais il est parfaitement mérité. Les Tricolores ont dominé les débats de la tête et des épaules, avec 21 tirs tentés contre 4 seulement pour leur adversaire, et aussi 59% de possession de balle. Ils confirment ainsi les bonnes prédispositions démontrées lors du premier match, qu’ils avaient remporté 3-0.

Pour l’équipe coachée par Lionel Roxel, le dernier match de groupe, prévu contre la Norvège, comptera pour du beurre puisqu’elle est déjà assurée de qualification et aussi de finir première. Alexis Flips et ses coéquipiers vont juste devoir attendre l’identité de leur futur opposant, qui sera le second du Groupe B.