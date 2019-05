Étude CIES : Il faut de plus en plus de points pour être champion en Europe

Dans son rapport hebdomadaire, l'Observatoire du Football (CIES) démontre que les derniers champions ont eu besoin de plus de points qu'avant.

La , le , Barcelone, et le PSG ont remporté cette saison les cinq grands championnats européens. Des titres conservés après des bilans remarquables sur le plan comptable, ce qui démontre une évolution concrète. L'Observatoire du Football (CIES) le prouve dans son dernier rapport, il est nécessaire d'avoir de plus en plus de points pour être sacré.

New @CIES_Football Weekly Post analyses points needed to be champions in the five major European leagues, 2000-2004: 69.9%; 2005-2009: 73.9%; 2010-2014: 77.7%; 2015-2019: 80.5%; data for all champions available at https://t.co/Pkxgh6z3KV pic.twitter.com/EtcvCUWd9s — CIES Football Obs (@CIES_Football) 27 mai 2019

"Une tendance à plus de déséquilibre"

Si cela permet de souligner la domination de certaines équipes qui tendent vers une hégémonie nationale comme le PSG, le Bayern et la Juventus, l'étude note aussi que cette évolution met en valeur un certain "déséquilibre" entre le champion et ses poursuivants.

"En moyenne, les champions du big-5 ont obtenu 69,9% des points lors des cinq saisons entre 1999/2000 et 2003/04. Ce pourcentage passe à 73,9% pendant le lustre suivant, atteint 77,7% entre 2010 et 2014, puis monte encore à 80,5% pour les cinq dernières saisons. Ceci reflète une tendance à plus de déséquilibre."

Ainsi, Manchester City a décroché 86% des points disponibles en par exemple en 2018-2019 contre 70,2% en 2011 pour . Cet écart se retrouve aussi en avec le PSG qui comptait 84,2% de points possibles en 2016 contre 59,6% pour l'Olympique lyonnais en 2003.

Les cinq champions avec le plus de points possibles

Équipe Championnat Année % de points possibles Juventus 2014 89,5 Bayern Munich 2013 89,2 Bayern Munich 2014 88,2 Manchester City Premier League 2018 87,7 2012 87,7

L'article continue ci-dessous

Les cinq champions avec le moins de points possibles