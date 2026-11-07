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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a salué le leadership exemplaire de Fede Valverde en tant que capitaine du club. Décrivant le milieu uruguayen comme humble et professionnel, Mourinho a souligné l’immense responsabilité que représente le port du brassard au Bernabéu.

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Valverde montre l’exemple au Real Madrid

Le milieu de terrain du Real Madrid Fede Valverde a reçu les éloges appuyés de son entraîneur Jose Mourinho pour son rôle de capitaine lors de la saison 2026-27. L’international uruguayen s’est imposé comme l’un des principaux leaders de l’équipe, qui reste sur sept victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Mourinho a souligné les progrès de Valverde, estimant que son éthique de travail et son humilité donnent le ton à l’ensemble du groupe.

L’entraîneur a insisté sur la pression particulière qu’implique le fait de diriger un club de la stature du Real Madrid, une pression que peu de joueurs gèrent avec autant d’aisance.

Mourinho salue l’humilité et le professionnalisme de Valverde

« Depuis que nous travaillons ensemble, j’ai découvert quelqu’un de formidable, professionnel, humble et ami avec ses coéquipiers », a déclaré Mourinho aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match.

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« Il est un bon exemple pour tout le monde. »

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« Être capitaine du Real Madrid lui a donné le sens des responsabilités, comme il se doit. Être capitaine du Real Madrid n’est pas une tâche facile », a affirmé l’entraîneur portugais.

La cohésion du groupe porte la série de sept victoires

Le leadership de Valverde, sur le terrain comme en dehors, a joué un rôle central dans la manière dont le Real Madrid a géré un calendrier de déplacements éprouvant, notamment des voyages en Grèce en milieu de semaine pour ses matches européens.

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Mourinho a souligné que l’ambiance positive entretenue par des leaders comme Valverde avait aidé le groupe à garder le moral malgré un retour en Espagne à 3 h du matin.

La présence constante de l’Uruguayen au milieu de terrain reste essentielle alors que le Real Madrid gère le temps de jeu de ses joueurs entre les compétitions nationales et continentales.

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Le capitaine Valverde mène le Real Madrid à Mestalla

Valverde mènera le Real Madrid sur la pelouse de Mestalla samedi, avec l’objectif de prendre les trois points face à Valence.

Alors que le Real Madrid est à la poursuite du FC Barcelone, leader du championnat, la régularité tactique de Valverde sera cruciale au milieu de terrain.

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Mourinho compte sur son capitaine pour maintenir la dynamique avant le départ des joueurs pour la prochaine trêve internationale.