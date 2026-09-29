La dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabe, dans sa vingt-septième édition (« Gulf 27 »), a été marquée par un grand suspense, notamment en ce qui concerne l'identité du deuxième qualifié du groupe 1 aux côtés de l'Arabie saoudite.

L'équipe d'Arabie saoudite s'est imposée face à son homologue irakienne sur le score de 2-0, lors du match qui les a opposées ce mardi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, dans la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe, se qualifiant ainsi en tête du groupe 1 avec un total de 9 points.

Au même moment, l'équipe d'Oman a signé une victoire spectaculaire, après avoir renversé son retard face au Koweït, passant d'un but encaissé à une victoire sur le score de 3-1, dans les dernières minutes de la rencontre.

À l'issue des deux matchs, les joueurs de l'équipe d'Oman ont célébré leur qualification pour les demi-finales, malgré une égalité en tout point avec l'équipe d'Irak, que ce soit au niveau des points et des buts, ou même du fair-play.

Les équipes d'Irak et d'Oman ont obtenu 4 points, ont fait match nul 1-1 lors de leur première rencontre, ont chacune inscrit 4 buts et en ont encaissé 5, et ont chacune récolté 8 cartons jaunes, sans aucun carton rouge.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué que la Fédération de la Coupe du Golfe de football procédera à un tirage au sort, sous peu, dans l'un des hôtels de la ville de Djeddah, afin de départager le qualifié entre l'Irak et Oman, après leur égalité en tout point, sans aucun critère permettant de faire pencher la balance en faveur de l'un ou de l'autre.

Il s'agit là de l'une des rares occasions dans le monde du football où la qualification issue de la phase de groupes est décidée par tirage au sort, bien que cette clause figure dans les règlements de toutes les compétitions, sans jamais avoir été appliquée.