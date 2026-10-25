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Martin Keown s’est interrogé sur les choix tactiques surprenants de Xabi Alonso après la décevante défaite de Chelsea à domicile contre Tottenham (2-0). L’ancien défenseur d’Arsenal n’a pas compris pourquoi l’entraîneur avait opté pour un dispositif avec un faux neuf plutôt que de faire entrer un attaquant expérimenté présent sur le banc.

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Tottenham signe une rare victoire à Stamford Bridge

Tottenham a décroché une rare victoire 2-0 contre Chelsea à Stamford Bridge samedi soir. Il s’agit seulement de sa deuxième victoire en championnat dans ce stade en 36 ans. Un but contre son camp du gardien remplaçant, sur corner, a d’abord donné l’avantage aux visiteurs. Mathys Tel a ensuite scellé les trois points d’un superbe but inscrit au terme d’une action individuelle.

Chelsea a vécu un après-midi difficile dans tous les secteurs du jeu. Cole Palmer a été expulsé entre les deux buts de Tottenham, aggravant la frustration des locaux dans ce derby londonien.

Keown s’interroge sur un étrange pari tactique

Alonso, l’entraîneur de Chelsea, a choisi de titulariser Morgan Rogers dans un rôle de faux neuf face à Tottenham. Cette décision est intervenue après la blessure à l’entraînement de Joao Pedro, attaquant en forme, au cours de la semaine. La légende d’Arsenal Keown a vivement critiqué ce choix dans Match of the Day, sur la BBC. Selon lui, cet ajustement tactique a eu l’effet inverse de celui escompté et a nui à la menace offensive de Chelsea.

« Ça m’a paru étrange, vraiment étrange », a déclaré Keown au sujet du onze de départ. « Je ne me souviens pas avoir déjà vu Morgan Rogers jouer en pointe pour Aston Villa et je n’ai pas du tout trouvé qu’il était à son meilleur niveau aujourd’hui. »

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Welbeck a dû patienter sur le banc

Le choix de faire jouer Rogers à un poste qui n’est pas le sien a d’autant plus surpris que d’autres options s’offraient à Alonso sur le banc. L’entraîneur de Chelsea disposait notamment de Danny Welbeck, attaquant expérimenté de Premier League. Welbeck n’est entré qu’en fin de match, alors que les locaux tentaient déjà de revenir au score. Keown a reconnu ne pas comprendre ce choix, alors qu’aucun avant-centre de métier ne se trouvait sur le terrain.

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« Nous savons tous ce que Danny Welbeck peut apporter », a ajouté Keown. « Ils l’ont fait entrer en fin de match, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi il n’a pas débuté. »

Un match de coupe crucial attend Chelsea

Alonso doit rapidement remobiliser son groupe après cette douloureuse défaite dans le derby londonien. Chelsea rejouera mercredi soir lors d’une affiche de coupe. L’équipe affrontera Liverpool au quatrième tour de l’EFL Cup. Ce match lui offrira une occasion immédiate de rebondir et de retrouver son efficacité devant le but.

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Tottenham dispose, de son côté, d’une semaine entière pour préparer son prochain rendez-vous. Le club retrouvera la Premier League le week-end prochain face à son rival londonien Crystal Palace.