La Juventus a pris un point jeudi soir face au Stade Rennais en Ligue Europa (2-2). L’équipe de Luciano Spalletti est revenue au score grâce à un penalty de Nick Woltemade, qui a pris le ballon à son coéquipier Randal Kolo Muani. En fin de match, la Juventus a cru arracher la victoire, mais un but de Jhon Lucumí a été annulé pour hors-jeu après intervention de la VAR.

La Juventus a parfaitement débuté et n’a eu besoin que de cinq minutes pour ouvrir le score. Nick Woltemade a lancé Zeki Çelik en profondeur, et le défenseur turc a conclu avec sang-froid face à Brice Samba : 1-0.

Rennes ne s’est pas laissé déstabiliser et a égalisé à la quinzième minute. Mousa Al Tamari a profité d’un centre de Brandon Reynolds pour prendre le dessus sur Federico Gatti : 1-1. La Juventus a immédiatement cherché à réagir, mais Brice Samba l’a empêchée de reprendre l’avantage grâce à un bel arrêt sur une tête de Gatti.

Peu après, Weston McKennie a eu une énorme occasion de redonner l’avantage à la Juventus. Samba a repoussé la première tentative de l’Américain, qui a ensuite trouvé le poteau sur le rebond. À l’autre bout du terrain, Guglielmo Vicario a dû intervenir sur une tentative dangereuse de Mahamadou Nagida.

Juste avant la pause, Rennes a eu l’occasion de renverser complètement le match. Après une main dans la surface de réparation, l’arbitre Morten Krogh a désigné le point de penalty, une décision confirmée par la VAR. Boulaye Dia a ensuite pris Vicario à contre-pied : 1-2.

Ce retard au score a valu à la Juventus des sifflets, et le mécontentement s’est encore accru après la pause. Rennes est resté dangereux et Vicario a de nouveau dû intervenir sur une tentative d’Al Tamari. Après une heure de jeu, Spalletti a remplacé Gatti par Nicolás González et est passé en 4-2-3-1.

Quelques minutes plus tard, la Juventus a elle aussi obtenu un penalty après une main de Reynolds. Une scène inhabituelle s’est alors produite : Kolo Muani semblait prêt à tirer, mais Woltemade a pris le ballon et a fait comprendre à son coéquipier qu’il voulait s’en charger. Le Français a accepté, puis Woltemade a marqué à la 67e minute (2-2), avant d’être notamment enlacé par Kolo Muani.

En fin de match, Spalletti a notamment fait entrer Jérémie Boga et Lucumí. Ce dernier a cru inscrire le but de la victoire à la 88e minute. Après un coup de pied arrêté mal dégagé, Lucumí a marqué avec l’aide d’une déviation d’Abdelhamid Aït Boudlal, déclenchant l’explosion de joie de l’Allianz Stadium. Mais la fête a été de courte durée : la VAR a constaté un hors-jeu et le but a été annulé. Le score est donc resté de 2-2 à Turin.