Selon un rapport de presse, Liverpool souhaite s'attacher les services de l'une des grandes vedettes de l'Angleterre lors de la dernière Coupe du monde, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le rapport a confirmé que la mission de Liverpool ne sera pas aisée, le joueur suscitant l'intérêt d'autres clubs en Angleterre et en Italie.

D'après le journal « The Sun », Liverpool a manifesté son intérêt pour le recrutement de Djed Spence, joueur de Tottenham, mais devra faire face à une concurrence féroce d'autres clubs.

Spence, âgé de 25 ans, a été la vedette la plus en vue de la sélection des Three Lions lors de la Coupe du monde, brillant dans les matchs à élimination directe face au Mexique, à la Norvège et à l'Argentine.

Toutefois, ce latéral polyvalent, capable d'évoluer sur les deux flancs, se situe derrière Pedro Porro et Andy Robertson dans la hiérarchie des joueurs de Tottenham.

Tottenham semble ouvert à la vente de Spence cet été, alors que l'entraîneur Roberto De Zerbi poursuit la reconstruction de son équipe après avoir terminé à la dix-septième place à deux reprises consécutives en Premier League.

On estime que le prix de Spence avoisine les 35 millions de livres sterling, ce qui met la transaction à la portée de plusieurs clubs.

Liverpool apprécie l'ancien joueur de Middlesbrough, mais il est entendu qu'à ce stade, d'autres clubs affichent un intérêt plus fort.

Cette liste comprend des clubs d'Italie ainsi que certains clubs de Premier League.

L'Inter Milan a mené des discussions au sujet d'un recrutement de Spence plus tôt cet été, tandis que son rival de la ville, l'AC Milan, serait également intéressé par le dossier.