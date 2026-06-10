La Coupe du monde approche à grands pas.

Contrairement au football de clubs, où les récits se construisent sur neuf mois et où chaque détail est passé au crible, la Coupe du monde est différente : plus courte, plus intense, souvent imprévisible.

J’ai appris à ne pas trop m’attarder sur les pronostics : chaque édition réserve son lot d’histoires inattendues et de déceptions imprévisibles.

Plutôt que de m’aventurer dans un pronostic, voici les récits que j’attends avec impatience.

Le prochain chapitre du Maroc

En tant que Marocain, c’est naturellement par là que commence mon intérêt.

La Coupe du monde 2022 m’a laissé des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Cette qualification en demi-finales a changé la façon dont le football marocain, africain et arabe est perçu à travers le monde.

Le défi est désormais différent.

Tout le monde connaît désormais la valeur de la sélection marocaine ; l’effet de surprise ne jouera plus en notre faveur.

Ironiquement, l’une des formations qui m’inquiète le plus en phase de groupes est l’Écosse. Le football de tournoi devient vite une affaire de duels : seconds ballons, airs, coups de pied arrêtés, longues touches et moments de chaos. Des joueurs comme Scott McTominay s’épanouissent précisément dans ce genre de situations.

Le Maroc possède le talent pour battre n’importe quel adversaire, mais les tournois se gagnent souvent en maîtrisant les rencontres âpres plutôt que les spectacles offensifs.

Au-delà du Maroc, je suis curieux de voir quelle nation africaine s’imposera comme le porte-drapeau du continent.

La Côte d’Ivoire dispose d’un effectif de qualité et, selon moi, pourrait aller loin si la dynamique collective s’installe.

Le Sénégal est un autre effectif fascinant : s’il atteint les phases à élimination directe, son athlétisme, sa puissance et sa force offensive peuvent poser des problèmes à n’importe quel adversaire.

L’Algérie, plus difficile à évaluer, possède néanmoins le potentiel pour réaliser un bon parcours. Seul bémol : l’intensité du pressing autrichien pourrait la mettre en difficulté, sans oublier une éventuelle confrontation ultérieure avec l’Argentine. Mais une fois la phase de groupes franchie, les Verts deviendraient dangereux.

Je suis également impatient de découvrir le potentiel des nations africaines moins habituées à la Coupe du monde.

La première participation du Cap-Vert à la phase de groupes de la Coupe du monde mérite à elle seule d’être suivie. Tiré au sort aux côtés de l’Espagne, de l’Uruguay et de l’Arabie saoudite, le petit État insulaire part logiquement avec un statut d’outsider. Ce qui le rend intéressant, toutefois, c’est sa capacité à produire un football offensif et audacieux plutôt que de se contenter de subir les événements. Sa campagne de qualification a été impressionnante, et l’on sera attentif à sa capacité à conserver cette identité sur la plus grande scène du football.

Enfin, la République du Congo, qui a poussé le Sénégal au match nul et contraint l’Algérie aux prolongations lors de la CAN 2025, pourrait jouer les trouble-fête dans un groupe mené par le Portugal et compléter le tableau des prétendants à la qualification aux côtés de l’Ouzbékistan et de la Colombie.

Le Ghana se présente comme l’équipe la plus intrigante des trois. L’Angleterre part logiquement favorite dans son groupe, mais, au-delà, la qualification reste ouverte. Je suis particulièrement impatient de découvrir les performances d’Antoine Semenyo et de Nico Williams, tandis que l’expérience de Thomas Partey au milieu de terrain pourrait s’avérer décisive dans ce genre de compétition. Si les planètes s’alignent, les Black Stars disposent d’un véritable coup à jouer pour atteindre les huitièmes de finale.

L’Égypte est l’équipe pour laquelle je croise le plus les doigts.

Mohamed Salah, l’un des plus grands joueurs africains, n’a pas encore brillé en Coupe du monde ; voir l’Égypte remporter un match et atteindre enfin les huitièmes de finale constituerait un dénouement parfait pour ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde.

En revanche, la Tunisie me préoccupe : son parcours s’annonce bien plus ardu.

Enfin, le dernier coup de projecteur concerne Cristiano Ronaldo et son ultime chance de briller.

À l’exception du Maroc, aucune autre trajectoire ne m’enthousiasmerait davantage que de voir Cristiano Ronaldo soulever le trophée.

Non pas parce que je pense qu’il en a besoin pour son héritage. Sa place dans l’histoire du football est déjà assurée.

Or les récits sportifs d’exception sont rares.

L’image de Ronaldo couronnant sa carrière internationale par un sacre mondial constituerait l’un des dénouements les plus remarquables du sport roi.

L’orchestre du milieu de terrain portugais

Même si Ronaldo attire les projecteurs, ce qui me fascine le plus chez les Portugais, c’est leur milieu de terrain.

Bruno Fernandes est sans doute mon préféré en Premier League.

Bernardo Silva compte parmi les milieux les plus brillants de sa génération.

Vitinha s’est imposé comme mon milieu préféré à l’échelle mondiale.

João Neves, lui, semble déjà promis à l’élite du ballon rond.

Reste à voir comment Roberto Martínez parviendra à les faire cohabiter sur le terrain.

Le talent individuel est évident.

Le défi réside dans la capacité à faire en sorte que l’ensemble soit supérieur à la somme de ses parties.

Messi peut-il rééditer son exploit ?

La réponse évidente est non.

Gagner une Coupe du monde est déjà ardu ; répéter l’exploit immédiatement est presque impensable.

Pourtant, écarter Lionel Messi demeure risqué.

Depuis près de vingt ans, on se dit que l’impossible finira par le rattraper, et pourtant il continue de prouver le contraire.

Ce qui m’intéresse avant tout ne se limite pas à Messi.

Ce qui m’intéresse davantage, c’est l’après-Messi en Argentine.

Toute grande nation du football doit, tôt ou tard, se poser cette question.

Ce qui m’amène à Nico Paz.

L’un de mes jeunes talents préférés à l’échelle mondiale, intelligent, créatif, technique et intrépide. Le voir apprendre aux côtés de Messi tout en commençant à s’imposer en sélection est l’une des histoires les plus excitantes du moment.

L’Argentine appartient certes encore à Messi.

Mais cette compétition pourrait aussi marquer le début de l’ère d’un autre protagoniste.

Le dernier tour de piste de Neymar.

À mes yeux, Neymar demeure le joueur de ma génération qui se rapproche le plus de Messi et Ronaldo.

Malheureusement pour lui, il a passé la majeure partie de sa carrière à rivaliser avec deux joueurs qui ont trusté les plus grandes récompenses individuelles du football. Au moment où leur ère commençait à s’essouffler, une nouvelle génération pointera déjà le bout de son nez.

On oublie trop souvent à quel point Neymar a été extraordinaire.

Un sixième titre mondial pour le Brésil constituerait l’un des récits les plus fascinants du tournoi.

L’Angleterre, Kane et Tuchel

À un moment donné, le football devra rendre à Harry Kane ce qu’il lui doit.

Il a enfin soulevé des trophées majeurs avec son club, mais le chapitre international reste à écrire.

L’Angleterre aborde chaque grand tournoi avec des attentes colossales.

Je suis également fasciné par Jude Bellingham.

Non pas que son talent soit encore à prouver, mais il sera intéressant d’observer comment son jeu va mûrir sous l’aile de Thomas Tuchel.

La Coupe du monde pourrait ainsi révéler s’il va se confirmer comme un milieu offensif ou, au contraire, comme un avant-centre reconverti dans l’entrejeu.

Encore la Croatie

À chaque tournoi, je me dis que c’est la fin.

Et puis la Croatie trouve toujours un moyen.

Luka Modrić demeure mon milieu de terrain de référence dans ma génération.

Ivan Perišić, légende de l’Inter, figure parmi les joueurs les plus sous-estimés des grandes compétitions.

À chaque Coupe du monde, on s’attend à les voir s’effacer.

Pourtant, à chaque Coupe du monde, elle rappelle que l’expérience, la détermination et la qualité finissent toujours par payer.

Le retour des artistes

J’ai récemment écrit un article sur mon retour émotionnel au football.

Cela s’explique en partie par le retour de joueurs prêts à prendre des risques.

Lamine Yamal.

Rayan Cherki.

Michael Olise.

Vini Jr.

Ces joueurs ne se contentent pas de résoudre les problèmes tactiques ; ils créent des moments de pur football.

Le football aura toujours besoin de structure et d'organisation.

Mais ce sont les éclats de génie qui font entrer les tournois dans la légende.

Et ces joueurs ont le talent pour la provoquer.

L’Espagne peut-elle pour autant tout régler ?

L’Espagne est peut-être la meilleure équipe du monde.

Toutefois, les Coupes du monde ne se déroulent pas toujours comme les compétitions de clubs.

Tôt ou tard, chaque grand favori se heurte à un bloc défensif résolu.

Une équipe qui refuse d'attaquer.

Un match qui se joue sur un coup de pied arrêté.

Un match qui peut basculer sur une erreur.

L’Espagne semble détenir une réponse à presque tous les problèmes du jeu.

La Coupe du monde dira si elle détient encore les clefs.

À la poursuite de l'histoire.

Un record est resté discrètement dans l’ombre tout au long des débats autour de ce tournoi.

Il s’agit du record de buts marqués en Coupe du monde par Miroslav Klose.

Pendant des années, il a semblé intouchable.

Pourtant, à l’approche de cette Coupe du monde, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont tous deux l’occasion de s’en approcher, Mbappé semblant le plus susceptible des deux de finir par le battre.

C’est ce qui rend ce tournoi si fascinant.

D’un côté, Messi, l’un des plus grands joueurs de l’histoire, poursuit son chasse au record alors que sa carrière touche à sa fin.

De l’autre, Mbappé, sans doute le mieux placé pour incarner la prochaine ère du football international.

Les Coupes du monde s’apparentent souvent à un passage de flambeau.

Cette édition pourrait ainsi nous offrir une place en première rangée pour assister à ce passage de flambeau.

Haaland, Mbappé et l’aube d’une nouvelle ère.

Chaque Coupe du monde s’apparente à une relève de la garde.

Haaland, de son côté, a les moyens de terminer meilleur buteur du tournoi.

Mbappé demeure le joueur le plus susceptible de dominer la compétition.

Yamal se prépare déjà à prendre le relais.

L’avenir du football s’annonce plus vite que beaucoup ne le pensent.

L’histoire que personne n’anticipe

Ce que je préfère dans chaque Coupe du monde ne réside pas dans la prédiction des vainqueurs.

C’est la découverte de l’inattendu.

Le joueur que personne n’attendait.

La nation que personne n’attendait.

Ou la trouvaille tactique que personne n’avait anticipée.

Chaque Coupe du monde offre son lot de surprises.

Après tout ce que le football m’a enseigné au cours de l’année écoulée, c’est la leçon que je retiendrai de ce tournoi.

Le football dépasse toujours nos pronostics.

C’est pour cela que nous continuons de le suivre, match après match.



