Êtes-vous d'accord avec lui ? Un expert en arbitrage donne son avis sur l'annulation du penalty accordé au Racing face au Real Madrid

Le match entre le Real Madrid et son hôte le Racing Santander a été marqué par de nombreuses actions qui ont suscité une importante polémique arbitrale, notamment l'attribution d'un penalty en faveur des locaux après une main sur Tchouaméni, avant que la décision ne soit annulée.

À la 75e minute, l'arbitre José Luis Munuera Montero a accordé un penalty en faveur du Racing, mais il est revenu sur sa décision après avoir consulté l'assistance vidéo à l'arbitrage.

L'expert en arbitrage Pablo González Fuertes a commenté cette action dans l'émission « Marcador » sur Radio Marca, où il a déclaré : « Il a finalement corrigé son erreur et n'a pas accordé le penalty, car il s'est rendu compte que le ballon avait touché Tchouaméni puis avait rebondi sur lui en heurtant son bras. »

Et d'ajouter : « Si c'était un joueur du Racing qui avait touché le ballon, le joueur aurait dû être sanctionné d'un penalty. »

Le Real Madrid a signé une victoire méritée face à son hôte le Racing Santander (3-0), lors du match qui les a opposés sur la pelouse de l'« El Sardinero », dans le cadre du championnat d'Espagne. La formation madrilène poursuit ainsi sa série de victoires et réduit l'écart avec le Barça, leader, à 3 points, consolidant sa position à la troisième place du classement.