Comme le rapporte kicker, Atubolu considérerait désormais un transfert vers l’Eintracht Francfort comme l’« alternative la plus stable » à son plan, totalement tombé à l’eau, de s’engager chez un poids lourd européen, idéalement en Premier League.

Atubolu et son agence de conseil, désormais son ancienne, Epic Sports avaient complètement raté leur coup avant le mercato estival, refusant une prolongation de contrat au SC Fribourg au-delà de 2027 afin d’appuyer le souhait du gardien de rejoindre un grand club. Le Sport-Club a réagi rapidement en recrutant Mio Backhaus comme nouveau numéro un pour la somme record de douze millions d’euros. Mais du côté d’Atubolu lui-même, tout s’est soudainement arrêté.

Aucun intérêt solide, ni même d’offres concrètes en provenance d’Angleterre, par exemple d’Aston Villa, ne s’est matérialisé, contrairement à ses propres attentes. Plus globalement, le marché a très peu bougé sur des pistes susceptibles d’attirer Atubolu. kicker rapportait récemment que le joueur de 24 ans était « depuis longtemps mécontent » du travail de ses conseillers. Désormais, le joueur de 24 ans a définitivement perdu patience. kicker rapporte qu’Atubolu s’est « officiellement séparé d’Epic Sports après le règlement de toutes les formalités ». Cela a depuis été confirmé au magazine spécialisé.

Atubolu aurait aussi été appâté par un possible intérêt du BVB

L’agence du très connu et fantasque Ali Barat aurait « aussi fait miroiter et entretenu l’espoir d’Atubolu avec trois scénarios attractifs du type si-alors », a-t-on indiqué. Ainsi, Barat, avec son employé Marcel Brillmann, aurait laissé entendre à Atubolu qu’il était notamment un candidat chaud à un transfert au Borussia Dortmund, à l’AC Milan et à Aston Villa, à condition que le numéro un en place quitte chacun de ces clubs. Mais ce n’était assez clairement le cas dans aucun de ces clubs.

Pour éviter le scénario catastrophe d’une saison en tribune à Fribourg, aussi dans l’optique d’une possible perspective en équipe nationale allemande, Atubolu a été contraint de revoir ses plans. Après la séparation avec Epic Sports, une porte de sortie semble désormais s’ouvrir à Francfort.

Les Hessens cherchent soudainement, à une semaine et demie de la reprise de la Bundesliga, après la claque 0-7 contre Brentford, finalement bien un nouveau numéro un, ni Kaua Santos, sujet aux blessures et aux erreurs, ni Michael Zetterer, arrivé de Werder Brême seulement l’été dernier, n’ayant réussi à convaincre le nouvel entraîneur Adi Hütter. Dimanche, kicker a ensuite révélé l’intérêt pour Atubolu.

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Le SC Fribourg réclamerait 15 millions pour Atubolu : Hradecky comme alternative ?

La seule question est de savoir si l’Eintracht peut vraiment se permettre de s’offrir celui qui pourrait bientôt devenir le gardien de l’équipe d’Allemagne. Malgré le dilemme bien connu, le Sport-Club veut au moins 15 millions d’euros pour Atubolu. Mais la SGE n’a pas encore atteint cet été son excédent de transferts planifié, fixé à 50 millions d’euros.

Selon kicker , il n’y aurait pas encore eu de négociations concrètes entre Fribourg et l’Eintracht. C’est également le cas entre l’ancien club de Hütter, Monaco, et la SGE. Ces derniers temps, l’Eintracht a aussi été associée, en plus d’Atubolu, à un retour de Lukas Hradecky, extrêmement populaire à Francfort. La piste ne serait toutefois pas « chaude », selon kicker .

Une chose est sûre : Markus Krösche, membre du directoire en charge du sportif, ne se focalisera pas uniquement sur Atubolu dans le dossier du gardien, « afin de ne pas affaiblir sa position de négociation vis-à-vis de Fribourg ». Le recrutement ou le prêt d’un numéro deux d’un grand club étranger serait également envisageable.

Atubolu étudierait encore d’autres options de transfert

Comment la situation va-t-elle évoluer à Francfort au poste de gardien jusqu’à l’éventuelle arrivée d’un nouveau portier ? Lors du premier tour de la Coupe d’Allemagne ce week-end contre le SC St. Tönis, Kaua Santos sera encore dans les buts. Hütter l’a confirmé mercredi en conférence de presse. « Nous allons débuter le match avec lui. Ensuite, nous verrons ce qui se passera à l’avenir », a déclaré l’Autrichien.

Et Atubolu ? Il se maintient désormais au moins en forme dans l’entraînement collectif des Fribourgeois, après s’être auparavant entraîné individuellement. Et même s’il pourrait bien s’imaginer un transfert vers la SGE, il remettrait actuellement de l’ordre dans son entourage et vérifierait « à quel point l’intérêt de longue date d’autres clubs comme Naples, Marseille ou Bournemouth est concret ».

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