Comme le rapporte kicker, Atubolu considérerait désormais un transfert à l’Eintracht Francfort comme « l’alternative la plus stable » à son plan, qui a totalement tourné au fiasco, de s’engager avec un cador européen, idéalement en Premier League.

Atubolu et son agence de conseil, désormais son ancienne agence, Epic Sports avaient complètement raté leur coup avant le mercato estival, en refusant une prolongation de contrat au SC Fribourg au-delà de 2027 afin d’appuyer la volonté du gardien de rejoindre un grand club. Le Sport-Club a réagi rapidement en recrutant Mio Backhaus pour la somme record de douze millions d’euros en tant que nouveau numéro un. Mais du côté d’Atubolu lui-même, tout s’est soudainement arrêté.

Un intérêt sérieux, voire des offres concrètes en provenance d’Angleterre, par exemple d’Aston Villa, ne se sont pas matérialisés contrairement à leurs attentes. Et plus largement, le marché n’a guère bougé pour proposer à Atubolu quelque chose qui l’attirait vraiment. kicker rapportait récemment que le joueur de 24 ans était « depuis longtemps mécontent » du travail de ses agents. Entre-temps, le joueur de 24 ans a définitivement perdu patience. kicker rapporte qu’Atubolu s’est « officiellement séparé d’Epic Sports après le règlement de toutes les formalités ». Cela a entre-temps également été confirmé au magazine spécialisé.

Atubolu aurait aussi été appâté avec un possible intérêt du BVB

L’agence de l’aussi célèbre qu’excentrique Ali Barat aurait « aussi échauffé Atubolu et entretenu son espoir avec trois scénarios attrayants du type si-alors », a-t-on appris. Selon cette version, Barat, en collaboration avec son employé Marcel Brillmann, aurait suggéré à Atubolu qu’il était notamment un candidat chaud à un transfert au Borussia Dortmund, à l’AC Milan et à Aston Villa, si le numéro un en place venait à quitter chacun de ces clubs. Mais ce n’était clairement pas le cas dans aucune de ces équipes.

Pour éviter le scénario catastrophe d’une saison en tribune à Fribourg, aussi dans l’optique d’une éventuelle perspective en équipe d’Allemagne, Atubolu a été contraint de revoir ses plans. Après sa séparation avec Epic Sports, une porte de sortie semble désormais s’offrir à lui à Francfort.

À une semaine et demie du début de la Bundesliga, les Hessians cherchent soudainement après la claque 0-7 contre Brentford finalement bien un nouveau numéro un, ni Kaua Santos, sujet aux blessures et aux erreurs, ni Michael Zetterer, arrivé seulement l’été dernier en provenance du Werder Brême, n’ayant réussi à convaincre le nouvel entraîneur Adi Hütter. Dimanche, kicker a alors révélé l’intérêt pour Atubolu.

Getty Images

Le SC Fribourg réclamerait 15 millions pour Atubolu - Hradecky comme alternative ?

La seule question est de savoir si l’Eintracht peut seulement se permettre un gardien qui pourrait bientôt devenir international allemand. Malgré un dilemme largement connu, le Sport-Club veut obtenir au moins 15 millions d’euros pour Atubolu. Mais la SGE n’a pas encore atteint cet été son excédent de transferts prévu, à hauteur de 50 millions d’euros.

Selon kicker , il n’y aurait pas encore eu de négociations concrètes entre Fribourg et l’Eintracht. C’est également le cas entre Monaco, l’ancien club de Hütter, et la SGE. Dernièrement, l’Eintracht a été associée, en plus d’Atubolu, à un retour de Lukas Hradecky, très apprécié à Francfort. La piste ne serait toutefois pas « chaude » selon kicker .

En revanche, le directeur sportif Markus Krösche ne se focalisera assurément pas uniquement sur Atubolu dans le dossier du gardien, « afin de ne pas affaiblir sa position de négociation face à Fribourg ». La signature ou le prêt d’un numéro deux d’un grand club étranger serait également envisageable.

Atubolu étudierait encore d’autres options de transfert

Comment la situation va-t-elle évoluer à Francfort au poste de gardien jusqu’à l’éventuelle arrivée d’un nouveau portier ? Lors du premier tour de la Coupe d’Allemagne ce week-end contre le SC St. Tönis, Kaua Santos sera encore une fois dans les buts. Hütter l’a confirmé mercredi en conférence de presse. « Nous allons commencer le match avec lui. Ensuite, nous verrons ce qui se passera à l’avenir », a déclaré l’Autrichien.

Et Atubolu ? Il se maintient désormais au moins en forme à l’entraînement collectif des Fribourgeois, après s’être auparavant entraîné individuellement. Et même s’il pourrait bien s’imaginer un transfert à la SGE, il serait actuellement encore en train de remettre de l’ordre dans son entourage et de vérifier « à quel point l’intérêt, déjà ancien, d’autres clubs comme Naples, Marseille ou Bournemouth est solide ».

Getty Images







