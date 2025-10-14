États-Unis - Paraguay : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Grp. D Los Angeles Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre États-Unis - Paraguay sera donné le 13 juin 2026 à 02h00 GMT (21h00 EST).

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Sous le soleil de Los Angeles, le coup d’envoi s’annonce crucial pour deux formations déterminées à s’extirper d’un groupe très disputé. Sous la pression de tout un pays, le sélectionneur américain Mauricio Pochettino doit prouver que son système de pressing haut et d’attaque verticale tient la route sur la scène mondiale, malgré le poids des attentes du public. Ils défient une formation paraguayenne redoutable et expérimentée, orchestrée par le maître tactique Gustavo Alfaro, qui a transformé cette équipe sud-américaine en une forteresse défensive privilégiant intensité et clean sheets. Dans l’ambiance électrique du Los Angeles Stadium, ce duel a tous les atouts d’un classique instantané de la Coupe du monde. Avec la Turquie, poids lourd du tournoi, et une Australie très énergique qui les guettent dans le Groupe D, tout faux pas dès la première journée pourrait s’avérer catastrophique. Pour les États-Unis, il s’agit de concrétiser leur progression à domicile, de tourner la page d’une décennie de transition identitaire et d’affirmer leur statut d’équipe technique de premier plan sur la grande scène. Pour le Paraguay, c’est l’aboutissement émotionnel d’un exil éprouvant de 16 ans loin des feux de la rampe du football, avec un retour au tournoi mondial pour la première fois depuis son parcours historique de 2010. Alors que les projecteurs illumineront le terrain, l’immense pression d’un match d’ouverture à domicile transformera cette arène en une véritable cocotte-minute, où l’endurance tactique et la capacité à déjouer un bloc défensif tenace dicteront largement qui repartira avec les trois précieux points.

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Le parcours menant à la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le parcours des États-Unis vers une Coupe du monde à domicile

En tant que coorganisateur, aux côtés du Mexique et du Canada, de cette édition historique à 48 équipes, l’équipe nationale masculine des États-Unis a été dispensée des éreintantes phases de qualification régionales. Plutôt que d’affronter le long cycle de la CONCACAF, les Stars and Stripes ont décroché leur billet dès l’officialisation de la candidature conjointe par la FIFA.

L’absence de matches de qualification à enjeu a toutefois posé un problème spécifique : comment forger une équipe aguerrie sans plus que des fenêtres internationales et des tournois continentaux ? Sous la pression de performer à domicile, la fédération a alors opéré un changement administratif majeur, débouchant sur la nomination très médiatisée de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Chargé de transformer une génération dorée de talents individuels évoluant en Europe en une équipe soudée, l’Argentin a profité des mois précédant le tournoi pour tester son effectif face à des adversaires d’élite mondiaux. Sans le filet de sécurité d’un classement de qualification, chaque match de préparation est devenu une audition sous haute pression, conçue pour préparer cette jeune équipe au poids sans précédent des attentes de son public lorsqu’elle foulera enfin la pelouse à Los Angeles.

La qualification modèle du Paraguay

À l’opposé, l’Albirroja a dû survivre à la guerre d’usure ultime : le classement des qualifications de la CONMEBOL, un tournoi à la ronde réputé impitoyable. Après un exil de seize ans sur la scène mondiale, l’équipe a mis fin à sa malédiction non pas grâce à un jeu offensif flamboyant, mais par une leçon de solidité défensive : seulement dix buts encaissés en dix-huit journées.

Le véritable catalyseur de ce revirement rapide a été la nomination, en août 2024, du génie tactique Gustavo Alfaro. Héritant d’une équipe en difficulté lors des premières étapes des qualifications sud-américaines, le sélectionneur argentin a misé sur la psychologie et la fierté nationale, exhortant ses joueurs à retrouver la « ténacité » historique longtemps associée au football paraguayen.Sous sa houlette, la sélection a entamé une remontée légendaire, alignant neuf matchs sans défaite et s’offrant des succès retentissants contre les cadors continentaux : Brésil, Argentine et Uruguay. En transformant son tiers défensif en un véritable mur, la formation d’Alfaro a géré avec sang-froid une fin de parcours sous haute pression, décrochant la dernière place qualificative automatique de la CONMEBOL et validant un retour émouvant et mérité sur la scène internationale.

Actualités des équipes États-Unis - Paraguay

Composition de l'équipe des États-Unis

Le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 26 joueurs compétitifs pour ce tournoi historique à domicile, équilibrant savamment huit stars de MLS et le cœur de sa génération dorée européenne. Malgré un cycle de préparation exigeant, sans le filet de sécurité des qualifications officielles, l’équipe affiche une concentration totale à l’approche du match d’ouverture à Los Angeles.

L’ailier emblématique Christian Pulisic, fraîchement arrivé à l’AC Milan, aborde la compétition avec une expérience renforcée et s’impose comme titulaire indiscutable sur le flanc gauche. En attaque, Folarin Balogun (Monaco) et Ricardo Pepi (PSV) rivalisent pour occuper le poste de numéro neuf. Au milieu de terrain, Weston McKennie, le moteur de la Juventus, et Tyler Adams, le capitaine de Bournemouth, font leur retour pour solidifier l’entrejeu. En défense, tous les regards sont tournés vers le vétéran Tim Ream, 38 ans, qui, s’il est aligné contre le Paraguay, deviendra officiellement le joueur le plus âgé à avoir jamais représenté les États-Unis lors d’une Coupe du monde masculine de la FIFA.

Nouvelles de l’équipe du Paraguay

L’Albirroja arrive en Californie avec un groupe très soudé et une défense stable, après un marathon de 18 matches de qualification CONMEBOL. Le stratège Gustavo Alfaro a finalisé son groupe de 26 joueurs sans souci majeur de blessure, misant sur un effectif au profil robuste et physique, parfaitement aligné avec ses principes défensifs exigeants.

Sur les côtés, l’étincelle créative de Brighton, Julio Enciso, et l’ailier très intense de Newcastle, Miguel Almirón, sont promis à animer les transitions verticales en contre-attaque. Mais le véritable cœur du système d’Alfaro réside dans son axe défensif. Le capitaine Gustavo Gómez (Palmeiras) et Omar Alderete mèneront une arrière-garde hermétique, qui n’a concédé que dix buts lors des qualifications, tandis que le milieu relayeur de São Paulo, Damián Bobadilla, devrait débuter dans l’entrejeu aux côtés du sentinelle méconnue Andrés Cubas.

Profils des entraîneurs et philosophies tactiques

Mauricio Pochettino (États-Unis)

Nommé pour transformer l’équipe nationale américaine en un prétendant crédible sur la scène mondiale, Mauricio Pochettino apporte un palmarès de classe mondiale au banc américain. Le tacticien argentin est réputé pour sa philosophie de jeu intense et explosive, fondée sur un contre-pressing agressif, une défense organisée et des transitions verticales rapides.

Polyvalent, il alterne entre 4-2-3-1 et 4-3-3, exigeant de ses latéraux qu’ils montent tout en maintenant une ligne défensive haute afin de réduire l’espace. Son principal défi tactique lors de cette Coupe du monde consistera à trouver l’équilibre idéal entre un jeu offensif à haut tempo et une solidité défensive face à des adversaires cyniques, spécialistes des contres-attaques, qui chercheront à exploiter les espaces laissés par les lignes américaines.

Gustavo Alfaro (Paraguay)

Figure légendaire du football sud-américain, Gustavo Alfaro s’est forgé une réputation incontestée de maître de la défense et de motivateur hors pair au niveau international. Après avoir déjà dirigé l’Équateur lors de la Coupe du monde 2022, Alfaro a orchestré un redressement spectaculaire à Asunción en s’appuyant fortement sur un conditionnement psychologique profond, l’identité nationale historique et un pragmatisme tactique absolu.

Alfaro privilégie un schéma défensif solide et très physique, en 4-3-3 ou 4-4-2, qui étouffe complètement les espaces centraux. Ses équipes sont entraînées à se replier en un bloc incroyablement discipliné et synchronisé, entre le milieu et la défense, n'hésitant pas à céder la possession du terrain pour neutraliser les meneurs de jeu adverses. Dans son propre tiers défensif, Alfaro limite les risques : il s’appuie sur une paire de centraux dominants pour verrouiller la surface, puis exploite les coups de pied arrêtés en transition ou lance des ailiers rapides et explosifs en contre-attaque afin de marquer des buts décisifs.

Les duels clés entre les États-Unis et le Paraguay

Christian Pulisic vs Gustavo Gómez : le duel phare de ce match du Groupe D. Pulisic arrive à la compétition en tant que talisman incontesté de l’équipe nationale américaine ; il aime se décaler depuis le couloir gauche vers l’intérieur pour créer des surnombres et frapper dans les demi-espaces. Il butera toutefois sur un véritable mur orchestré par le capitaine vétéran du Paraguay, Gustavo Gómez. Le défenseur central de Palmeiras est un véritable titan des blocs bas : puissance physique, travail de récupération et domination aérienne de haut niveau. Pulisic devra donc s’appuyer sur un jeu de combinaisons rapide et complexe plutôt que sur des actions individuelles pour déjouer la défense.

Antonee Robinson vs Miguel Almirón : un duel tactique entre deux joueurs familiers des exigences physiques des transitions de haut niveau. Les débordements incessants de Robinson sur le flanc gauche sont essentiels à la largeur offensive de Pochettino, mais son placement sera mis à rude épreuve par Miguel Almirón, de Newcastle. Aligné sur le côté droit de la ligne de transition paraguayenne, l’ancien de Newcastle possède une capacité de récupération fulgurante et un rythme de travail très élevé. Robinson devra donc doser avec précision ses montées, car la moindre perte de balle pourrait exposer la défense américaine aux redoutables contres-attaques verticales d’Almirón.

Weston McKennie vs Diego Gómez : le milieu de terrain sera le théâtre d’une lutte intense pour la domination. McKennie apporte puissance, présence aérienne et courses déstabilisantes à la ligne médiane américaine. Il croise Diego Gómez, jeune pépite de Brighton. Le jeune milieu central de Brighton est le cœur tactique du système d’Alfaro, associant un excellent suivi défensif à une résistance exceptionnelle au pressing. Le joueur qui gagnera les duels sur les seconds ballons et imposera son rythme dans la relance offrira à son équipe un avantage tactique considérable.

Actualités des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Compositions d’équipes et actualité





Bilan des confrontations directes





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