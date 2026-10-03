États-Unis vs Mexique : détails du match

Matchs Amicaux - Journée 1 3 oct. 2026 - 22:00

Les États-Unis et le Mexique donneront le coup d'envoi le 4 octobre 2026 à 02h00 GMT (3 octobre, 19h00 MST / 22h00 EST / 4 octobre, 03h00 BST / 04h00 SAST).

Les retrouvailles d'une rivalité dans le désert

L'équipe nationale masculine des États-Unis reçoit son grand rival, le Mexique, au State Farm Stadium pour un match amical automnal très attendu. À l'aube d'un nouveau cycle international, l'USMNT de Mauricio Pochettino veut capitaliser sur une fenêtre de septembre parfaite et tester un groupe en pleine évolution face au principal concurrent de la CONCACAF. Pour le Mexique de Rafael Márquez, affronter les États-Unis sur le sol américain représente une opportunité cruciale de prendre de l'élan et d'affiner sa maîtrise tactique dans cette nouvelle ère sous son nouvel entraîneur.

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La poussée de septembre des États-Unis : les jeunes stars enchaînent deux victoires

L'USMNT aborde samedi soir sur une dynamique positive après avoir signé deux victoires consécutives pendant la fenêtre de septembre. Après un succès 4-1 contre le Pérou, l'équipe de Pochettino a décroché une victoire spectaculaire 4-2 face au Chili à St. Louis. Le vétéran Sebastian Berhalter et le défenseur Chris Richards ont marqué, tout comme les sensations adolescentes Julian Hall et Mathis Albert, 17 ans, devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'USMNT. Avec des leaders clés comme Gio Reyna, Tyler Adams et Sergiño Dest pour encadrer un noyau jeune et énergique, les Américains arrivent dans ce derby avec une grande confiance.

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La fenêtre amicale sans défaite d'El Tri sous Márquez

Le Mexique se rend en Arizona après avoir traversé avec solidité la fenêtre internationale de septembre. Après un match nul 1-1 contre la Colombie, El Tri a ensuite arraché un autre nul 1-1 contre le Pérou à la Red Bull Arena. Mené en première période, le défenseur Víctor Guzmán a égalisé à la 49e minute pour préserver la série sans défaite du Mexique. Le sélectionneur Rafael Márquez a profité de cette fenêtre pour intégrer des talents dynamiques comme Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo et Santiago Giménez, alors que le Mexique cherche à reprendre l'ascendant dans cette rivalité.

Duel au State Farm Stadium : transition jeune contre maîtrise du milieu

Les matches entre les États-Unis et le Mexique offrent toujours une atmosphère intense et un engagement total. L'USMNT s'appuiera sur un jeu de transition rapide avec Gio Reyna, Julian Hall et Malik Tillman pour exploiter les espaces dans le camp mexicain. De son côté, le Mexique cherchera à contrôler le tempo grâce aux connexions au milieu entre Orbelín Pineda, Luis Chávez et Álvaro Fidalgo, tout en recherchant l'avant-centre Santiago Giménez dans la surface. Avec la fierté locale et la dynamique en jeu, cette affiche promet un scénario captivant dès le coup d'envoi.

Compositions probables

États-Unis : Schwake; Freeman, Campbell, Trusty, Miller; Musah, Adams; Albert, Berhalter, Reyna; Hall

Mexique : Rangel; Sanchez, Vasquez, Reyes, Gallardo; Lira, Romo; Alvarado, Pineda, Lozano; Gimenez

Nouvelles des équipes et effectifs

Aucune information confirmée sur l'équipe n'est actuellement disponible pour les États-Unis avant cette rencontre. Les informations complètes sur les blessures, les suspensions et la composition seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi, une fois confirmées par le staff technique.

Le Mexique est lui aussi sans détails confirmés sur son groupe à ce stade. Des mises à jour sur les disponibilités et les plans de sélection de Javier Aguirre seront ajoutées dès qu'elles émergeront.

Forme

L'USMNT aborde ce rendez-vous avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un succès 4-1 contre le Pérou en amical, et il a également battu la Bosnie-Herzégovine 2-0 puis l'Australie 2-0 pendant la Coupe du monde. Ses deux défaites sur cette série sont intervenues contre la Belgique (1-4) et la Turquie (revers 2-3 en phase de groupes). Sur ces cinq rencontres, les États-Unis ont marqué 11 buts et en ont encaissé 10.

Le Mexique a remporté trois de ses cinq dernières sorties, pour un match nul et une défaite. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre la Colombie en amical, et auparavant il avait battu l'Équateur 2-0 puis la Tchéquie 3-0 lors de la Coupe du monde. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 3-2 contre l'Angleterre en huitièmes de finale. El Tri a inscrit sept buts et en a concédé quatre sur ces cinq matches.

Confrontations directes

Le Mexique a l'avantage lors du plus récent affrontement entre les deux sélections, avec une victoire 2-1 contre les États-Unis en Gold Cup de la CONCACAF 2025. Ce résultat fait toutefois quelque peu figure d'exception dans l'histoire récente, puisque l'USMNT a dominé la série plus large en remportant trois des cinq dernières confrontations, dont un succès 2-0 lors d'un match de Ligue des nations de la CONCACAF en 2024 et une victoire 3-0 dans la même compétition en 2023. L'autre victoire du Mexique est intervenue lors d'un amical en 2024. La série a été âprement disputée, mais le rapport de force a nettement basculé en faveur des États-Unis dans les contextes compétitifs.