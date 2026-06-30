États-Unis - Bosnie-Herzégovine : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

États-Unis - Bosnie-Herzégovine : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale San Francisco Bay Area Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre États-Unis - Bosnie-Herzégovine sera donné le 2 juillet 2026 à 01 h 00 GMT (21 h 00 EST, le 1^(er) juillet).

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Les coorganisateurs entendent exploiter l’appui de leur public face à des débutants historiques

Les Stars and Stripes entament leur parcours à élimination directe au San Francisco Bay Area Stadium, avec l’intention de capitaliser sur leur public pour aller le plus loin possible dans la compétition. Sous la conduite de Mauricio Pochettino, la sélection américaine, pleine d’énergie, a terminé en tête du groupe D, affichant un dynamisme offensif notable malgré un léger faux pas lors de son dernier match de poule.

Ils défient une Bosnie-Herzégovine entraînée par Sergej Barbarez, déjà entrée dans l’histoire en atteignant les seizièmes de finale comme l’une des meilleures troisièmes. Si les États-Unis portent le poids des attentes en tant que co-organisateurs, le format à élimination directe offre aux Dragons l’occasion de bouleverser le script et de prolonger leur conte de fées.

Comment les « Stars and Stripes » et les « Dragons » en sont arrivés là

Les États-Unis ont pris un départ fulgurant dans le groupe D, en s’imposant d’emblée 4-0 face au Paraguay avant de décrocher une victoire cruciale 2-0 contre l’Australie. Bien que leur série de victoires ait été interrompue par une défaite serrée 3-2 contre la Turquie lors de la dernière journée, les hommes de Pochettino en avaient déjà fait assez pour s’assurer la première place avec six points, prouvant qu’ils possèdent la puissance offensive nécessaire pour mettre en difficulté n’importe quelle défense.

Le parcours de la Bosnie-Herzégovine vers les huitièmes de finale a été chaotique. Elle a entamé sa campagne dans le groupe B par un match nul 1-1 arraché de haute lutte face au Canada, avant d’être ramenée à la réalité par une lourde défaite 4-1 contre la Suisse. Dos au mur lors de la dernière journée, l’équipe de Barbarez a fait preuve d’un immense caractère pour remonter au score et battre le Qatar 3-1, validant ainsi une qualification historique avec quatre points.

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Renforts défensifs et leadership des vétérans pour stabiliser les lignes

Les choix défensifs et le leadership offensif s’annoncent donc décisifs. La Bosnie-Herzégovine récupère son jeune stoppeur Tarik Muharemovic, 23 ans, dont la présence devrait solidifier une arrière-garde parfois fébrile en phase de groupes. Devant, le vétéran Edin Dzeko, 40 ans, sera chargé de percer la charnière américaine.

Les États-Unis, eux, voudront retrouver leur solidité défensive après avoir encaissé trois buts face à la Turquie. Pochettino s’appuiera sans doute sur le leadership de Tyler Adams et Weston McKennie pour protéger sa défense à quatre et maintenir la compacité face aux menaces aériennes.

La bataille du milieu de terrain, face à la vitesse des transitions, s’annonce décisive.

La bataille tactique s’articulera autour de la domination au milieu de terrain et de la vitesse de transition. Les États-Unis préfèrent contrôler le rythme, en tirant parti de la créativité de Christian Pulisic pour surcharger les demi-espaces et créer des occasions d’isoler Folarin Balogun, déjà auteur de deux buts dans le tournoi.

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La Bosnie-Herzégovine cherchera à absorber cette pression puis à frapper rapidement en contre-attaque. Les Dragons tenteront d’exploiter les espaces laissés par les arrières latéraux américains lorsqu’ils montent, en envoyant des passes verticales dans les couloirs pour prendre le pays hôte à contre-pied.

Des schémas bien rodés mis à rude épreuve

Les États-Unis chercheront à resserrer leurs transitions défensives, conscients que des défaillances dans le suivi des pertes de balle pourraient s’avérer fatales en phase à élimination directe.

La Bosnie-Herzégovine devra contenir une ligne offensive américaine très mobile tout en réintégrant un défenseur dans son système. Son bloc milieu devra rester discipliné pour empêcher Pulisic de dicter le jeu.

Composition probable des États-Unis face à la Bosnie-Herzégovine

Freese ; Freeman, Ream, Richards, Robinson ; Adams, Tillman ; Dest, McKennie, Pulisic ; Balogun

Composition probable de la Bosnie-Herzégovine face aux États-Unis

Vasilj ; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac ; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic ; Dzeko, Demirovic

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Effectif de 26 joueurs des États-Unis

Gardiens : Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Défenseurs : Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Milieux : Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Timothy Weah, Alejandro Zendejas

Attaquants : Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright

Effectif de 26 joueurs de la Bosnie-Herzégovine

Gardiens : Osman Hadzikic, Nikola Vasilj, Martin Zlomislic

Défenseurs : Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katić, Sead Kolašinac, Arjan Malic, Tarik Muharemović, Nihad Mujakić, Stjepan Radeljić

Milieux de terrain : Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Armina Gigovic, Amir Hadziahmetovic, Ermin Mahmic, Amar Memic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic

Attaquants : Samed Bazdar, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Jovo Lukic, Haris Tabakovic

Actualités et compositions

Mauricio Pochettino n’a pas encore officialisé son onze de départ pour affronter les États-Unis dans ce match à élimination directe, et aucun blessé ni suspendu n’a été signalé dans le camp local. De nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Côté bosnien, Sergej Barbarez garde également son XI sous le voile : pas de blessure ni de suspension signalée à ce stade, et aucune composition probable n’a filtré. Plus d’informations seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Formes

Les États-Unis arrivent avec un bilan de trois victoires et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-2 face à la Turquie lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, mettant fin à leur série d’invincibilité dans le tournoi. Auparavant, ils avaient battu l’Australie 2-0 et le Paraguay 4-1 lors de leurs deux premiers matchs de groupe. Avant le tournoi, ils avaient perdu 1-2 en amical contre l’Allemagne puis battu le Sénégal 3-2. Sur l’ensemble de ces cinq rencontres, les États-Unis ont marqué 12 buts et en ont encaissé neuf, révélant une force offensive compensée par une certaine fragilité défensive.

Les cinq derniers résultats de la Bosnie-Herzégovine comptent une victoire, trois nuls et une défaite. Sa meilleure performance a été la victoire 3-1 contre le Qatar le 24 juin, tandis que la défaite 4-1 face à la Suisse plus tôt dans la phase de poules reste sa plus lourde défaite récente. Elle a fait match nul 1-1 contre le Canada et le Panama, et a concédé un match nul et vierge face à la Macédoine du Nord. Sur ces cinq rencontres, elle a marqué six buts et en a encaissé sept.

Face-à-face

La dernière rencontre entre les deux sélections remonte au 19 décembre 2021 : les États-Unis s’étaient imposés 1-0 lors d’un match amical. Auparavant, les équipes s’étaient quittées sur un 0-0 en janvier 2018, également en match amical. La seule autre rencontre répertoriée dans cette base de données a eu lieu le 14 août 2013, lorsque la Bosnie-Herzégovine avait accueilli les États-Unis et s'était inclinée 3-4. Sur l'ensemble de ces trois rencontres, les États-Unis se sont imposés à deux reprises et ont fait match nul une fois, marquant cinq buts contre trois pour la Bosnie-Herzégovine.

Classement

Les États-Unis ont terminé en tête du groupe D, tandis que la Bosnie-Herzégovine a pris la troisième place du groupe B.