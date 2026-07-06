États-Unis - Belgique : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

États-Unis - Belgique : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale Seattle Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre États-Unis - Belgique sera donné le 7 juillet 2026 à 02h00 GMT (22h00 EST, 6 juillet).

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Les coorganisateurs doivent revoir leur schéma tactique pour contenir les Diables Rouges, armés de leurs stars.

Un choc spectaculaire entre deux poids lourds occupera le devant de la scène en huitièmes de finale, alors que les coorganisateurs américains affronteront la Belgique au Seattle Stadium. Mauricio Pochettino dirige une équipe américaine confiante, portée par un soutien massif de son public, et déterminée à tirer parti de son schéma tactique à haute intensité pour atteindre les quarts de finale.

Sur leur route se dresse une équipe belge très expérimentée, dirigée par Rudi Garcia. Les Diables Rouges, forts d’un immense savoir-faire technique, arrivent dans le nord-ouest du Pacifique déterminés à imposer leur jeu grâce à leurs meneurs de jeu d’élite. Pour les États-Unis, passer cet obstacle majeur représente l’épreuve ultime pour tester la profondeur de leur effectif, exigeant une concentration défensive sans faille sous les projecteurs d’une nuit d’été aux enjeux considérables.

Comment les Stars and Stripes et les Diables Rouges en sont arrivés là

Les États-Unis ont terminé en tête du groupe D avec six points, grâce à des victoires 4-1 contre le Paraguay et 2-0 face à l’Australie, avant un léger faux pas (3-2) contre la Turquie. Les hommes de Pochettino ont ensuite transformé cet élan en une victoire 2-0, âprement disputée, contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale pour valider leur billet. Cette victoire a toutefois été ternie par des problèmes structurels, un élément clé de l’attaque ayant été écarté pour cause de sanctions disciplinaires.

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La Belgique a décroché son billet pour Washington grâce à une immense résilience dans une poule très disputée. Les Diables Rouges ont montré leur puissance offensive au tour précédent, s’imposant de justesse 3-2 face à une équipe sénégalaise déchaînée pour valider leur qualification. Ayant fait preuve d’une efficacité redoutable dans le dernier tiers, les hommes de Garcia disposent de multiples options pour déjouer les défenses les plus tenaces.

Un coup de pouce de dernière minute de la FIFA et des choix offensifs déterminants

La préparation tactique de ce match a connu un rebondissement de dernière minute grâce à un appel réussi de l’U.S. Soccer. Initialement menacé d’une suspension d’un match après son carton rouge direct reçu à la 64^e minute contre la Bosnie-Herzégovine, l’attaquant vedette Folarin Balogun a vu la FIFA annuler officiellement cette sanction. La commission de discipline de l’instance suprême a infirmé la décision initiale. Balogun est donc libre de mener l’attaque à domicile, ce qui élimine un casse-tête tactique majeur pour Mauricio Pochettino.

La Belgique aborde la rencontre en bonne condition physique, même si le principal casse-tête concerne toujours son meilleur buteur de l’histoire. Romelu Lukaku, auteur de deux buts en quatre apparitions cet été, devrait commencer sur le banc, son temps de jeu étant strictement géré. Charles De Ketelaere devrait donc mener l’attaque dès le coup d’envoi, épaulé par les vifs Leandro Trossard et Jérémy Doku.

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L’abondance d’options sur les ailes face à l’expérience du milieu de terrain sera décisive.

La bataille tactique se jouera principalement dans l’entrejeu, où la maîtrise des espaces et la vitesse de transition seront décisives. Le plan de jeu belge s’appuie sur le génie intemporel de Kevin De Bruyne, qui tirera les ficelles depuis les couloirs avancés, cherchant à glisser des passes décisives dans les demi-espaces pour que Doku et Trossard puissent en profiter.

En face, les États-Unis devront coordonner un pressing haut et sécuriser les phases de récupération. Tyler Adams, Weston McKennie et Malik Tillman auront pour mission de perturber le rythme belge, avant de relancer rapidement vers la vitesse de Christian Pulisic pour prendre les Diables Rouges à revers.

Des structures bien huilées mises à l’épreuve

Les États-Unis doivent donc maintenir une communication constante au sein de leur ligne défensive pour couper les lignes de passe vers De Bruyne, car la moindre passivité sera impitoyablement sanctionnée.

De son côté, la Belgique devra rester concentrée en phase de repli pour conserver une défense à quatre bien compacte et empêcher Pulisic, ainsi que les milieux porteurs, d’occuper les intervalles.

Composition probable des États-Unis face à la Belgique

Freese ; Freeman, Richards, Ream, Robinson ; Tillman, Adams, McKennie ; Dest, Pepi, Pulisic

Composition probable de la Belgique face aux États-Unis

Courtois ; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper ; Vanaken, Tielemans ; Trossard, De Bruyne, Doku ; De Ketelaere

Statistiques clés États-Unis - Belgique

Les deux nations se sont croisées à deux reprises en Coupe du monde de la FIFA : les États-Unis avaient d’abord dominé 3-0 lors de la phase de groupes de l’édition inaugurale en 1930 – l’un des tout premiers matchs de l’histoire de la compétition – avant que la Belgique ne l’emporte 2-1 après prolongation en huitièmes de finale en 2014. Depuis cette défaite de 1930, la Belgique a enchaîné six victoires consécutives face aux États-Unis, dont leur dernière rencontre : une victoire 5-2 en match amical à Atlanta en mars 2026.

La victoire en seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine n’était que la deuxième fois que les États-Unis remportaient un match à élimination directe. La seule occasion précédente remontait à 2002, lorsqu’ils avaient battu le Mexique 2-0 en huitièmes de finale.

Le but de Malik Tillman, qui a donné une avance de 2-0 aux États-Unis face à la Bosnie-Herzégovine, était le 50e marqué par les États-Unis dans l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA.

La Belgique a remporté ses trois dernières rencontres de Coupe du monde face à des adversaires de la CONCACAF, série au cours de laquelle figure sa victoire 2-1 a.p. contre les États-Unis en huitièmes de finale 2014, leur unique duel à élimination directe face à une nation de la confédération nord-américaine.

Thibaut Courtois pourrait devenir le premier Belge à totaliser 20 sélections en Coupe du monde, rejoignant au passage le cercle très fermé des gardiens ayant atteint ce seuil, après Manuel Neuer (23) et Hugo Lloris (20).

Effectif américain de 26 joueurs

Gardiens : Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Défenseurs : Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Milieux de terrain : Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman

Attaquants : Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Effectif de 26 joueurs de la Belgique

Gardiens : Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Défenseurs : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Milieux de terrain : Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Attaquants : Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Actualités des équipes et compositions

L’équipe de Mauricio Pochettino devra composer avec une absence de taille pour ce match. Folarin Balogun, meilleur buteur de l’équipe nationale américaine dans ce tournoi, est suspendu suite à son carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine et ne peut être remplacé à la suite d’un appel. Aucune autre information concernant des blessures ou des suspensions n’est disponible pour l’instant du côté des États-Unis, et le onze de départ prévu sera mis à jour à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de la Belgique, Rudi Garcia ne signale pour l’instant aucun problème de blessure ou de suspension. Le groupe qui a battu le Sénégal en prolongation reste donc intact, sous réserve d’éventuels soucis de condition physique de dernière minute. Des mises à jour seront apportées au fur et à mesure qu’elles seront disponibles avant le match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’équipe nationale américaine a remporté trois de ses cinq derniers matchs et en a perdu deux. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine le 2 juillet, un résultat obtenu malgré plus de 30 minutes jouées à dix contre onze. Au total, les États-Unis ont inscrit 11 buts et en ont concédé 6 ; leurs autres succès sont intervenus face au Paraguay (4-1) et à l’Australie (2-0). Les deux revers ont été subis contre des sélections européennes : 2-3 face à la Turquie et 1-2 contre l’Allemagne en match amical.

La Belgique a remporté trois victoires, concédé deux nuls et resté invaincue lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier match s’est conclu par une victoire spectaculaire 3-2 après prolongation face au Sénégal le 1er juillet. Les Diables Rouges ont également battu la Nouvelle-Zélande 5-1 et la Tunisie 5-0, tout en faisant match nul 0-0 contre l’Iran et 1-1 contre l’Égypte. Ils ont marqué 14 buts au cours de ces cinq rencontres et en ont encaissé quatre, et ils restent sur une série de cinq matchs sans défaite.

Bilan des confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux sélections remonte à un match amical de mars 2026, remporté 5-2 par la Belgique à Atlanta. Ce succès confirmait la domination des Diables Rouges, vainqueurs 2-1 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014 après prolongation, ainsi que 2-4 et 1-0 lors de précédentes rencontres amicales. En quatre confrontations référencées, les Diables Rouges ont donc toujours pris l’avantage, inscrivant 12 buts pour seulement 5 encaissés.

Classement

Les États-Unis ont terminé en tête du groupe D, tandis que la Belgique a remporté le groupe G avant ce rendez-vous des huitièmes de finale.