États-Unis - Australie : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre États-Unis - Australie sera donné le 19 juin 2026 à 15 h 00 (heure de la côte Est) et à 19 h 00 (GMT).

Contexte de la rencontre États-Unis - Australie

Les deux formations aborderont cette rencontre avec le plein de confiance après leurs succès lors de la première journée. Les États-Unis ont dominé le Paraguay 4-1, tandis que l’Australie a créé la surprise en battant 2-0 une Turquie pourtant favorite. L’ancien attaquant d’Arsenal, Flo Balogun, a inscrit un doublé pour son premier match en Coupe du monde, et Gio Reyna a conclu le spectacle dans le temps additionnel.

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Joueurs clés et sélectionneur des États-Unis

Le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a constitué un groupe de 26 joueurs compétitifs pour ce tournoi historique à domicile, en équilibrant savamment huit éléments de MLS et le cœur de la génération dorée européenne. Malgré un parcours de préparation exigeant, sans le filet de sécurité des qualifications, l’équipe paraît concentrée à l’approche du match d’ouverture à Los Angeles.

L’ailier emblématique Christian Pulisic, fraîchement revenu de l’AC Milan, est assuré de débuter sur le flanc gauche, tandis que Folarin Balogun et Ricardo Pepi se disputent le poste de numéro neuf. Au milieu, Weston McKennie et Tyler Adams devraient à nouveau être alignés pour assurer la solidité du double pivot. En défense, tous les regards seront tournés vers le vétéran de 38 ans Tim Ream : s’il joue contre le Paraguay, il deviendra officiellement le joueur le plus âgé à avoir jamais représenté les États-Unis lors d’une Coupe du monde masculine de la FIFA.

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Les joueurs clés et l'entraîneur de l'Australie

Le sélectionneur australien Tony Popovic a dévoilé une liste audacieuse de 26 joueurs pour la phase finale, alliant le leadership de vétérans historiques à une vague massive de nouveaux talents. Fait marquant : 17 joueurs découvrent la Coupe du monde. Dans ce contexte concurrentiel, des cadres confirmés assurent la cohésion du groupe : le capitaine Mat Ryan et l’attaquant Mathew Leckie se rapprochent d’un record en disputant une quatrième phase finale consécutive, épaulés par les tauliers Aziz Behich et Jackson Irvine, eux aussi multi-récompensés.

Le coup de poker le plus audacieux concerne l’attaque : Popovic a convoqué deux joueurs non capés, Cristian Volpato et Tete Yengi (Machida Zelvia), pour apporter un souffle imprévisible depuis le banc. L’explosif Nestory Irankunda doit apporter sa vitesse sur les ailes, tandis que Jackson Irvine assurera la solidité au milieu de terrain. En défense, le塔防型中卫Harry Souttar mènera une arrière-garde imposante aux côtés de la pépite Alessandro Circati.

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Sélection des États-Unis (26 joueurs)

Gardiens : Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Défenseurs : Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Milieux de terrain : Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman

Attaquants : Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Sélection de 26 joueurs de l'Australie

Gardiens : Mathew Ryan, Patrick Beach, Paul Izzo

Défenseurs : Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

Milieux de terrain : Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler

Attaquants : Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Touré, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi.

Actualités des équipes et compositions

Mauricio Pochettino n’a pas encore dévoilé son onze probable pour affronter les États-Unis, et aucun communiqué officiel concernant les blessures ou les suspensions n’a été émis. Reste à confirmer la situation de Christian Pulisic, qui s’est entraîné individuellement avant la rencontre, même si le staff américain table sur sa pleine forme. D’autres informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Même discrétion chez Tony Popovic : aucune blessure ni suspension n’a été signalée pour les Socceroos, et la composition probable reste confidentielle. De nouvelles informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Face à face

E-U Derniers matches AUS 2 Victoires 0 Nul 0 Etats-Unis 2 - 1 Australie

Australie 1 - 3 Etats-Unis 5 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 2/2

Les deux sélections se sont rencontrées à deux reprises, d’après les statistiques officielles. Leur dernière confrontation remonte au 15 octobre 2025, les États-Unis s’imposant 2-1 en match amical sur la pelouse australienne. Auparavant, en juin 2010, l’Australie avait également accueilli les États-Unis et perdu 1-3. Au total, les États-Unis ont donc remporté leurs deux déplacements.

Classement

Au classement du groupe D, les États-Unis occupent actuellement la première place, juste devant l’Australie, deuxième.