Michael Olise était de nouveau au sommet de sa forme samedi lors de la victoire 6-1 du Bayern Munich contre le RB Leipzig en Bundesliga. Il a ainsi répondu de la meilleure des manières à son erreur « extrêmement stupide » lors du match de Ligue des champions sur le terrain du Viking Stavanger : il s’était laissé provoquer, avait été expulsé et le Bayern, réduit à dix, avait finalement laissé échapper la victoire en concédant le nul 3-3 en Norvège.

« Oui, il a commis une erreur à Stavanger. Mais vous avez vu ce qui s’est passé samedi au stade ? En première période, il a été pris durement à partie trois ou quatre fois et il n’a même pas fait un geste d’agacement. Je dirais que la leçon a été retenue », a estimé Lothar Matthäus, recordman des sélections avec l’Allemagne, lors d’un événement organisé par son sponsor Interwetten.

Matthäus a ensuite pris la défense non seulement d’Olise, mais aussi de ses adversaires, qui ne trouvent d’autre moyen de l’arrêter que les fautes et les provocations : « Un Diego Maradona non plus ne pouvait pas être arrêté par des moyens loyaux », a déclaré Matthäus, qui faisait partie des rares joueurs à avoir réussi, à quelques reprises, à plutôt bien contenir Maradona sur le terrain durant sa carrière.

Combien gagne actuellement Michael Olise au Bayern Munich ?

Matthäus et Maradona ont un temps été considérés comme les meilleurs joueurs de Serie A, et leur rivalité sportive s’est transformée en amitié. Aujourd’hui, Matthäus compare même Olise, le joueur du Bayern, à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football.

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C’est aussi pour cette raison que Matthäus conseille au Bayern de prolonger le contrat d’Olise, de préférence « immédiatement », à des conditions nettement améliorées. Avec un salaire estimé à environ 13,5 millions d’euros par an, Olise fait encore partie des joueurs aux revenus plutôt moyens au Bayern.

Cela tient évidemment au coût extrêmement élevé de l’effectif du Bayern, mais aussi au fait qu’Olise appartenait encore à la catégorie des talents prometteurs lorsqu’il a rejoint le club en 2024 en provenance de Crystal Palace, contre une indemnité de transfert de 53 millions d’euros. Depuis, il est devenu un joueur de classe mondiale, auquel Matthäus donne même des chances de remporter le Ballon d’Or dès cette année.

Comment le Bayern pourrait financer la prolongation de Michael Olise

Selon Matthäus, Olise a multiplié sa valeur marchande par « trois fois et demie ou quatre » ces dernières années. Conséquence : « Si l’on ajustait son salaire à sa valeur marchande, il devrait maintenant gagner 45, 46 ou 47 millions ! » Il a ensuite reconnu avec un sourire : « Uli Hoeneß va sûrement dire que je ne m’y connais pas en chiffres. Et non, le Bayern n’a pas besoin de payer 45 millions, mais je prolongerais immédiatement son contrat de deux ou trois ans en lui donnant quelques millions de plus. »

Et puisqu’il était lancé dans les calculs, Matthäus a également expliqué comment les dirigeants munichois, autour du directeur sportif Max Eberl, pourtant chargé de réduire les coûts de l’effectif, pourraient financer l’augmentation de salaire de ce joueur d’exception : « Manuel Neuer ne sera probablement plus là l’année prochaine. Le Bayern économisera alors 20 millions d’euros de salaire. Tu peux en donner la moitié à Olise et tu économises même encore dix millions d’euros », a déclaré Matthäus.

Où en sont les négociations contractuelles entre Olise et le Bayern ?

Une prolongation rapide d’Olise présenterait encore un autre avantage. « Même s’il ne va pas ensuite au bout de son contrat, le Bayern obtiendra au moins une indemnité de transfert élevée. Car plus le contrat est long, plus je peux toucher une indemnité importante. Donc, il faut prolonger, ajouter dix millions : ce n’est pas une mauvaise affaire pour le Bayern et Olise est heureux », a déclaré Matthäus, qui sait évidemment très bien que les dirigeants munichois y ont déjà pensé par eux-mêmes.

Le Bayern voulait en effet déjà prolonger le contrat d’Olise avant la Coupe du monde. Le club aurait récemment intensifié de nouveau ses efforts et serait prêt à lui verser un salaire annuel d’environ 25 millions d’euros, plus des primes. Pour l’instant, le Français ne voit toutefois aucune raison d’entamer des discussions contractuelles. Son contrat actuel court jusqu’en 2029, et le Real Madrid ainsi que le Paris Saint-Germain s’intéressent à lui.