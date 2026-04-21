« Si le PSG évoluait en Premier League, il remporterait le titre. » L’affirmation résonnait avec assurance alors que le supporter parisien se penchait en avant, le regard fixé sur son interlocuteur.

Kamal Marley rétorque sans hésiter : « Si tu crois que ton équipe est supérieure à toutes les autres cadors, c’est parce que tu n’as jamais disputé une saison compétitive de 38 matchs. »

« Lens est votre principal concurrent, faites-vous une raison. Ils comptent deux points de retard sur vous cette saison. Vous ne pouvez pas sérieusement croire qu’ils termineraient dans la première moitié du classement en Premier League. »

Il enfonce le clou : « N’oublie pas que, en Premier League, tu devrais croiser régulièrement plusieurs des équipes que tu as éliminées au tour préliminaire de la Ligue des champions la saison passée. »

« Et que s’est-il passé quand on les a affrontés l’année dernière ? » a aussitôt rétorqué le supporter parisien. « La Premier League doit encore beaucoup à Chelsea. Si le PSG avait eu le malheur de battre Chelsea aussi, je serais là pour retirer le titre à votre club, Liverpool, et nous le donner. Liverpool, Arsenal, Villa : toutes ces équipes ont succombé face au PSG. »









Cet échange illustre le fossé qui les sépare : d’un côté, la conviction que la qualité du PSG lui permettrait de dominer un championnat plus long et plus exigeant ; de l’autre, Kamal affirmant que l’intensité et le coût physique de la Premier League exposeraient tout manque de régularité sur la durée.

Le partisan parisien a brandi le palmarès et les résultats passés, minimisant la menace des formations anglaises du ventre mou. Kamal a conclu en rappelant la réalité d’une Ligue 1 plus homogène, où même un rival direct comme Lens illustre le fossé d’intensité avec la Premier League.

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