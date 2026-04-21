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Et si le PSG intégrait la Premier League, s’imposerait-il réellement en tant que force dominante du championnat ?

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« On aurait ravi le titre à Liverpool. » Un supporter du PSG, plein d’assurance, estime que le talent de ses joueurs suffit. Kamal Marley rétorque qu’en n’ayant pas disputé une véritable saison de 38 matchs, l’équipe n’a pas été mise à l’épreuve face à la véritable profondeur et à l’intensité du football anglais.

« Si le PSG évoluait en Premier League, il remporterait le titre. » L’affirmation résonnait avec assurance alors que le supporter parisien se penchait en avant, le regard fixé sur son interlocuteur.

Kamal Marley rétorque sans hésiter : « Si tu crois que ton équipe est supérieure à toutes les autres cadors, c’est parce que tu n’as jamais disputé une saison compétitive de 38 matchs. »

« Lens est votre principal concurrent, faites-vous une raison. Ils comptent deux points de retard sur vous cette saison. Vous ne pouvez pas sérieusement croire qu’ils termineraient dans la première moitié du classement en Premier League. »

Il enfonce le clou : « N’oublie pas que, en Premier League, tu devrais croiser régulièrement plusieurs des équipes que tu as éliminées au tour préliminaire de la Ligue des champions la saison passée. »

« Et que s’est-il passé quand on les a affrontés l’année dernière ? » a aussitôt rétorqué le supporter parisien. « La Premier League doit encore beaucoup à Chelsea. Si le PSG avait eu le malheur de battre Chelsea aussi, je serais là pour retirer le titre à votre club, Liverpool, et nous le donner. Liverpool, Arsenal, Villa : toutes ces équipes ont succombé face au PSG. »


@goalfanzone

Would PSG win the Premier League if they were in it? 🏆 #football #fanzone #championsleague #premierleague #psg

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Cet échange illustre le fossé qui les sépare : d’un côté, la conviction que la qualité du PSG lui permettrait de dominer un championnat plus long et plus exigeant ; de l’autre, Kamal affirmant que l’intensité et le coût physique de la Premier League exposeraient tout manque de régularité sur la durée.

Le partisan parisien a brandi le palmarès et les résultats passés, minimisant la menace des formations anglaises du ventre mou. Kamal a conclu en rappelant la réalité d’une Ligue 1 plus homogène, où même un rival direct comme Lens illustre le fossé d’intensité avec la Premier League.

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