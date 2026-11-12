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Loai Mohamed
Traduit par

« Et si la même chose m'arrivait ? » : Materazzi évoque le coup de tête de Zidane après le décès de l'attaquant de Tenerife

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Quelques heures avant le choc entre l'Italie et la France, prévu ce jeudi soir en Ligue des nations, Marco Materazzi a rouvert le dossier du célèbre incident qui l'avait opposé à Zinédine Zidane en finale de la Coupe du monde 2006, évoquant le récent décès de Jesús de Miguel, l'attaquant espagnol de Tenerife, dans une comparaison qui a suscité la polémique.

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L'ancien défenseur italien est revenu sur l'épisode du « coup de tête » que lui avait infligé Zidane lors de la finale du Mondial 2006, dans un entretien accordé au journal « La Gazzetta dello Sport », affirmant qu'il avait repensé l'incident d'une manière différente après la mort de Jesús de Miguel, le 3 novembre dernier, à la suite d'un violent choc avec le gardien adverse Jesús Oúnoú lors d'un match de football.

Les propos de Materazzi sur l'épisode reviennent de nouveau avant la rencontre entre l'Italie et la France, après que le sujet avait déjà été présent dans l'ambiance du match aller, qui s'était soldé par un nul 1-1.

Zidane avait porté un coup de tête à la poitrine de Materazzi en finale du Mondial 2006, après que le défenseur italien l'eut provoqué par une remarque relative à sa sœur, ce qui valut à la star française un carton rouge et une sortie du terrain, dans un épisode resté célèbre.

Materazzi : la mort de De Miguel m'a fait remercier Dieu

Évoquant l'effet de la mort de De Miguel sur son regard concernant ce qui s'était passé en finale de la Coupe du monde, Materazzi a déclaré, selon les propos rapportés par la chaîne française RMC : « La mort de Jesús de Miguel m'a fait remercier Dieu qu'il ne me soit rien arrivé de grave. Dans le cas de ce gardien, on parle d'un homicide involontaire résultant d'une intervention pendant le jeu... Et si la même chose m'était arrivée ? »

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Les mots de Materazzi laissent entendre qu'il considère désormais le coup de Zidane sous un angle différent, après avoir pris conscience, selon son récit, qu'un incident violent sur le terrain aurait pu entraîner des conséquences bien plus graves.

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En octobre dernier, Zidane avait déclaré au sujet de l'épisode : « Je n'ai pas de regret, parce que cela fait partie de ma carrière. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé. »

Mais Materazzi n'est pas d'accord avec cette position et estime que Zidane aurait pu gérer l'incident d'une autre manière.

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Il a affirmé : « Aujourd'hui, si j'étais à la place de Zidane, j'aurais dit ce que j'avais dit cette nuit-là il y a 20 ans, ou le lendemain : j'ai commis une erreur, mais j'ai été provoqué ; jugez par vous-mêmes ce qui s'est passé, et je présente mes excuses. »

Il a ajouté : « Il serait apparu comme un grand homme, tandis que moi, je serais passé pour l'habituel imbécile qui l'a poussé à perdre son sang-froid à sa manière. Il s'en serait mieux sorti, mais chacun a sa façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit, l'histoire se serait arrêtée là. »

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Des excuses qui n'ont pas eu lieu malgré l'occasion d'une rencontre

Materazzi a de nouveau critiqué Zidane pour ne pas lui avoir présenté d'excuses directement, évoquant un épisode qui les avait réunis à Milan en 2010.

Il a expliqué : « L'occasion s'est présentée, c'est un fait. En novembre 2010, à l'hôtel Meliá de Milan, à la veille du match entre le Milan et le Real Madrid, je suis sorti de l'hôtel après avoir salué Mourinho, et Zidane garait sa voiture à l'arrière. »

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Il a poursuivi : « Lorsqu'il m'a vu, il a hésité, il a même semblé vouloir faire demi-tour, mais je suis allé vers lui, je lui ai serré la main et je lui ai dit : je suis heureux que nous nous soyons rencontrés ici, loin des regards. »

Materazzi a ajouté que Zidane lui avait alors répondu : « Ne t'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent, c'est désormais du passé. »

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Il a conclu avec amertume : « Il est regrettable qu'il soit ensuite revenu sur ses propos, lorsqu'il a dit qu'il pensait que je n'étais qu'un simple supporter. »

Malgré le différend : des éloges pour Zidane entraîneur

Bien que Materazzi continue de critiquer Zidane pour l'épisode de 2006, il s'est dit très impressionné par ce que le Français a accompli en tant qu'entraîneur, saluant sa manière de gérer les joueurs.

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Il a déclaré : « Tout me plaît dans sa façon de faire. Il a vécu dans des vestiaires du plus haut niveau, il connaît les joueurs, il comprend les stars, il leur donne de l'espace et crée un état d'empathie, ce qui est essentiel pour gagner. »

Il a ajouté : « Et de fait, il a beaucoup gagné. Quand tu entraînes Cristiano Ronaldo, Bale, Marcelo et Modric, si tu es intelligent, tu sais que tu dois simplement mettre ton expérience au service de l'équipe. »

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Materazzi a conclu en faisant référence à l'expérience de Rafael Benítez au Real Madrid, en disant : « Il ne faut en aucun cas essayer d'apprendre à Cristiano comment exécuter les coups francs, comme l'a fait (Rafael) Benítez. »

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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