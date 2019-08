Et si Coutinho restait au Barça finalement ?

Philippe Coutinho restera joueur de Barcelone selon Marca qui affirme tenir ses informations du club catalan.

Après une première saison complète décevante, Barcelone était ouvert à la vente du milieu de terrain mais, après la fermeture du créneau de transfert anglais le 8 août, il a été conclu que le joueur brésilien resterait.

Coutinho, qui a quitté pour Barcelone en janvier 2018, a suscité l’intérêt d’ et de , mais il n’y a finalement pas eu d’accord. Coutinho a du mal à avoir un impact depuis son arrivée chez les champions de , provoquant une frustration intense parmi les fans catalans. D'autant que le Brésilien est l’un des mieux rémunérés du Camp Nou.

En plus de pouvoir se libérer de son salaire, un départ aurait également donné plus de marge de manœuvre à Barcelone dans sa poursuite de Neymar. L’attaquant avait également attiré l’attention du champion de , le , qui pourrait bientôt perdre Neymar au profit de Barcelone ou du , et c’est la seule possibilité pour Coutinho de quitter le club désormais selon Marca.

Barcelone manque de fonds et sait que la seule façon de faire bouger Neymar est d'inclure les joueurs dans une offre hypothétique. Malgré ses mauvaises performances sous le maillot barcelonais, Coutinho jouit toujours d'une bonne réputation en Europe et les Blaugrana considèrent qu'il s'agit d'un bon point de départ pour les négociations avec le PSG.

Le seul problème est que le PSG ne veut pas s'asseoir et négocier avec eux et préfère vendre Neymar à une autre équipe.