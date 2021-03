Et si Cavani restait à Manchester United ?

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmé que le club était en pourparlers contractuels avec Edinson Cavani.

Cavani a rejoint United en tant que joueur libre pour un contrat d'un an au début de la saison et le joueur de 34 ans a impressionné à Manchester, où l'Uruguayen a marqué sept buts et fourni deux passes décisives en 25 apparitions dans toutes les compétitions.

Son père veut le voir signer à Boca Juniors

Meilleur buteur de tous les temps du Paris Saint-Germain, Cavani a été lié à la puissance argentine Boca Juniors à la suite des commentaires de son père Luis.

Mais Solskjaer a déclaré que United - deuxième du classement de la Premier League - était en pourparlers avec Cavani sur son avenir à Old Trafford. "Nous parlons à Eddy", a déclaré Solskjaer avant le quart de finale de la FA Cup dimanche contre Leicester City.

"Edinson est un attaquant de haut niveau et quoi qu'il décide de faire, nous le verrons avec lui. Nous sommes en bon dialogue avec lui. Nous voulons une équipe compétitive et nous avons besoin de quelqu'un pour marquer les buts pour nous. Alors nous l'examinons."

Plus tôt ce mois-ci, le père de Cavani, Luis, a déclaré que le vétéran n'était pas heureux en Premier League et "aimerait jouer pour Boca".

"Mon fils n'est pas heureux en Angleterre et veut revenir plus près de sa famille. Il veut jouer en Amérique du Sud", a-t-il déclaré à TyC Sports. «Je veux qu'Edinson joue pour une équipe qui se bat pour des trophées importants. Il a eu de nombreuses conversations avec [le vice-président de Boca Juan Roman] Riquelme et aimerait jouer pour Boca."

«À mi-parcours de l'année, il aimerait retourner en Amérique du Sud. L'idée de mon fils n'est pas de continuer là-bas [à Manchester]. Il veut y retourner. Je pense qu'il reviendra en juin de cette année."