Un débat sur Kimmich et son rôle a éclaté pendant la dernière trêve internationale, particulièrement longue. La star du Bayern a disputé les premiers matches de Ligue des nations sous les ordres du nouveau sélectionneur allemand Jürgen Klopp, mais a ensuite dû quitter le groupe de 44 joueurs de la DFB, comme convenu, alors qu’il aurait aimé rester. Tandis que d’autres joueurs brillaient à son poste dans l’axe du milieu de terrain, Klopp s’est efforcé d’étouffer la discussion dans l’œuf.

Du moins n’y est-il pas parvenu auprès de Hamann. Celui-ci estime tout simplement que Kimmich n’est pas assez bon pour occuper durablement l’axe du milieu de terrain en sélection.

Il a fait remarquer dans Sky 90 : « Malgré tout, l’actuel entraîneur du FC Barcelone (Hansi Flick, NDLR), l’actuel sélectionneur de l’Angleterre (Thomas Tuchel, NDLR) et le précédent sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann, l’ont tous placé au poste de latéral droit. » Hamann doute que Kimmich soit vraiment de « classe mondiale » : « Le poste le plus important dans le football, c’est l’axe du milieu de terrain. C’est la salle des machines, là où les matches se gagnent et se perdent. Trois entraîneurs aux qualités exceptionnelles l’ont tous placé à droite de la défense. Et maintenant, on voudrait me dire qu’il est de classe mondiale dans l’axe ? »

Hamann ne pense toutefois pas que son coéquipier au Bayern, Tom Bischof, lui passera rapidement devant. Il juge deux autres joueurs supérieurs à Kimmich : « Bischof est un excellent footballeur, cela ne fait aucun doute. Mais je serais prudent avant d’affirmer qu’il peut jouer dans l’axe. Pour moi, en revanche, il ne fait aucun doute que si nous jouions une finale de l’Euro demain, Pavlovic et Nmecha débuteraient dans l’axe. »

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La conclusion de Hamann au sujet de Kimmich, 31 ans : « Je pense que la question du capitaine finira par se régler d’elle-même, parce que d’autres joueront. »

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Lothar Matthäus, ancien coéquipier de Hamann au Bayern, voit manifestement les choses autrement. Le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection allemande a profité de l’analyse d’après-match de la large victoire du Bayern contre le RB Leipzig (6-1) en Bundesliga, samedi sur Sky, pour faire l’éloge de Kimmich. Celui-ci est un « leader absolu. Pas seulement aujourd’hui, mais depuis des années déjà. Celui qui est un leader au Bayern peut aussi l’être en sélection. Et il est tellement important ».

Matthäus espère que le débat sur Kimmich « finira par s’arrêter »

Selon lui, Nagelsmann avait d’ailleurs commis une grosse erreur en ne plaçant pas son « leader » au bon poste lors de la Coupe du monde. Matthäus a affirmé : « Il fait des choses décisives. Grâce à son énergie, à sa personnalité, à son charisme. Avec ses qualités sportives et footballistiques, aucune équipe ne peut se passer de lui. » Il espère désormais « que cette discussion finira par s’arrêter. Il a tout ce qu’il faut pour jouer ce rôle, non seulement au Bayern, mais aussi en sélection ».

Lors d’un événement organisé par Interwetten, Matthäus en a remis une couche lundi en prenant de nouveau la défense de Kimmich : « Je ne sais pas pourquoi il est critiqué. Certains réclament Nmecha et Pavlovic, mais sans Kimmich, ils ne sont pas des machines avec le ballon. La façon dont on juge Kimmich est injuste », a déclaré Matthäus. « Pour moi, Kimmich est titulaire. Ensuite, on peut faire jouer Pavlovic ou Nmecha à ses côtés en sélection », a-t-il ajouté.