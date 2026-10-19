Un débat autour de Kimmich et de son rôle a éclaté pendant la dernière trêve internationale à rallonge. La star du Bayern a disputé les premiers matches de Ligue des nations sous les ordres du nouveau sélectionneur allemand Jürgen Klopp, mais a ensuite dû quitter le groupe de 44 joueurs de la fédération allemande, comme convenu, alors qu’il aurait aimé rester. Alors que d’autres joueurs brillaient à son poste dans l’axe du milieu de terrain, Klopp s’est efforcé d’étouffer la discussion dans l’œuf.

Au moins auprès de Hamann, l’entraîneur n’y est pas parvenu. Ce dernier estime tout simplement que Kimmich n’est pas assez bon pour occuper durablement l’axe du milieu de terrain en équipe nationale.

Sur Sky 90, il a fait remarquer : « L’actuel entraîneur de Barcelone (Hansi Flick, ndlr), l’actuel sélectionneur de l’Angleterre (Thomas Tuchel, ndlr) et le précédent sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann, l’ont néanmoins tous placé au poste d’arrière droit. » Hamann a mis en doute le fait que Kimmich soit vraiment « de classe mondiale » : « Le poste le plus important dans le football, c’est l’axe du milieu de terrain. C’est la salle des machines, là où les matches se gagnent et se perdent. Trois entraîneurs aux qualités exceptionnelles l’ont tous placé à l’arrière droit. Et maintenant, on veut me dire qu’il est de classe mondiale dans l’axe ? »

Hamann ne pense toutefois pas que son coéquipier au Bayern, Tom Bischof, lui passera rapidement devant. Il juge deux autres joueurs meilleurs que Kimmich : « Bischof est un excellent footballeur, cela ne fait aucun doute. Mais je serais prudent avant d’affirmer qu’il peut jouer dans l’axe. Pour moi, en revanche, une chose ne fait aucun doute : si nous jouions une finale de l’Euro demain, Pavlovic et Nmecha débuteraient dans l’axe. »

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La conclusion de Hamann au sujet de Kimmich, 31 ans : « Je pense que la question du capitanat finira par se régler d’elle-même, parce que d’autres joueront. »

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Quelqu’un voit manifestement les choses autrement : Lothar Matthäus, ancien coéquipier de Hamann au Bayern. Le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe d’Allemagne a profité des analyses d’après-match de la large victoire 6-1 du Bayern contre le RB Leipzig en Bundesliga, samedi sur Sky, pour chanter les louanges de Kimmich. Celui-ci serait un « leader absolu. Pas seulement aujourd’hui, mais depuis des années. Celui qui est un leader au Bayern peut aussi l’être en équipe nationale. Et il est tellement important ».

Matthäus espère que le débat autour de Kimmich « finira par s’arrêter »

Selon lui, Nagelsmann avait aussi commis une grosse erreur en ne plaçant pas son « leader » au bon poste lors de la Coupe du monde. Matthäus a été clair : « Il fait des choses décisives. Grâce à son énergie, à sa personnalité, à son charisme. Avec ses qualités sportives et footballistiques, il est indispensable à n’importe quelle équipe. »

Il espère désormais « que ce débat finira par s’arrêter. Il a tout ce qu’il faut pour assumer ce rôle, non seulement au Bayern, mais aussi en équipe nationale ».