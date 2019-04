"Et m**** !" La réaction de Guardiola après le but victorieux de Liverpool contre Tottenham

La course au titre est plus intense que jamais de l'autre côté de la Manche...

Pep Guardiola a avoué avoir maudit le but tardif de contre , tout en se réjouissant du "terrible défi" de la course au titre en .



Les hommes de Jurgen Klopp ont pris l'avantage sur City, dimanche, lorsque Toby Alderweireld a inscrit son but à la 90e minute, scellant une victoire 2-1 contre les Spurs à Anfield, au bout du suspense.



City peut reprendre une avance d’un point en remportant match contre mercredi, après quoi les deux équipes auront six matches à disputer.



"Quand vous les voyez [score], vous dites :" Ah, s ***! " mais au bout de cinq ou dix minutes, on se dit, 'Bien' ", a lancé Guardiola lors d'une conférence de presse d'avant-match.



"C'est un défi terrible, mais personne n'a dit que ce serait facile. Personne. Je le savais, nous le savons. C'est un meilleur défi".



"Ce sera incroyable de voir ce que nous allons vivre contre une équipe formidable, de nous battre contre eux".

La semaine prochaine, City rencontrera Tottenham en quarts de finale aller de la , mais Pep Guardiola ne souhaite pas griller les étapes. "C'est incroyable de vivre cette opportunité et d'être là : battre Cardiff en tant que cible principale pour revenir au sommet du classement du championnat avec six matchs à venir", a-t-il déclaré.

"Et puis, après être retourné à Wembley, il y aura une finale d'un trophée que je n'ai jamais disputé de ma vie : le trophée le plus ancien de l'histoire. Et après cela, il y aura la Champions League".



"Nous avons passé des moments difficiles et nous sommes chanceux de vivre ces moments-là".