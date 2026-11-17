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Gerard Piqué n'est pas resté silencieux face à la décision qui a secoué le football espagnol. Dans une sortie au vitriol, il s'en est pris au comité de compétition et a qualifié de sanction sévère et injuste la suspension de 12 matchs infligée au gardien Jesús Owono, après l'accident tragique qui a coûté la vie à l'attaquant de Tenerife Jesús de Miguel.

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Alors que la tristesse pèse encore sur tout le monde, l'ancienne star du FC Barcelone a choisi de s'exprimer en toute franchise. Selon lui, ce qui s'est passé était un accident, et sanctionner le gardien aussi lourdement revient à lui faire payer une issue dont il n'était pas responsable.

Les déclarations de Piqué ont ouvert un vaste débat en Espagne, entre ceux qui estiment que la protection de la vie des joueurs exige des sanctions dissuasives, quelles que soient les intentions, et ceux qui pensent comme lui que la véritable justice ne punit pas un joueur pour le destin, mais pour ce qu'il a fait sur le terrain.

Selon les propos rapportés par la radio espagnole « COPE », Piqué estime que la sanction « rend Jesús responsable de conséquences dont il n'était pas responsable », insistant sur le fait que l'essence de la justice dans le football doit être d'évaluer l'action elle-même, et non son issue tragique.

« Je pense que la sanction doit porter sur l'action elle-même, pas sur ses conséquences », a déclaré Piqué, soulignant que de nombreux professionnels du football, joueurs comme entraîneurs, ont qualifié l'incident d'« accidentel » et qu'il ne peut être considéré comme un geste intentionnel ou imprudent méritant la sanction maximale.

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Pour illustrer ce qu'il considère comme une incohérence flagrante dans les critères, Piqué a cité un incident similaire survenu le même week-end sur la pelouse d'Albacete, où Corbas a frappé à la tête Cuadri, joueur de Sabadell, sur une action en tous points comparable.

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Dans ce cas, faute de blessure mortelle, la sanction du comité s'est limitée à trois matchs seulement. De quoi pousser Piqué à s'interroger : comment une même action peut-elle être sanctionnée de 3 matchs à un endroit et de 12 matchs ailleurs, alors que la seule différence réside dans une issue tragique que personne n'a voulue ?

Piqué ne s'est pas contenté de considérations théoriques. Pour appuyer sa position, il a rappelé un douloureux souvenir personnel : sa collision avec son ancien gardien Víctor Valdés lors de la demi-finale de la Ligue des champions 2012 face à Chelsea.

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« Deux corps se déplacent à grande vitesse dans des directions opposées, tous deux face au ballon, puis se percutent soudainement, et la blessure de l'un est toujours plus grave que celle de l'autre », a expliqué Piqué.

Il a précisé avoir perdu connaissance à la suite de ce choc et avoir dû être hospitalisé. Pourtant, Valdés n'a jamais été tenu pour responsable de sa blessure et personne n'a réclamé de sanction à son encontre, car tout le monde avait alors compris qu'il s'agissait d'un accident, dans un sport qui repose sur la vitesse et la puissance.

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« Infliger la sanction maximale à Jesús Owono le place dans une situation injuste, car il n'est pas responsable de ce qui s'est passé », a-t-il ajouté.

Piqué a également évoqué le profond impact émotionnel de l'accident sur l'équipe, assurant qu'il se trouvait à Tenerife au moment des faits et qu'il a pu constater de ses propres yeux l'ampleur du choc subi par les joueurs.

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« Quand je suis descendu au vestiaire et que j'ai vu la réaction de nos joueurs, j'ai compris que cela allait nous marquer à vie », a conclu l'ancienne star du Barça, réaffirmant que l'accident était totalement fortuit et qu'Owono traverse lui-même l'un des moments les plus difficiles de sa vie.