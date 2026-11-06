À quelques heures du choc qui pourrait redessiner le sommet du championnat d'Espagne, le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a lancé un message décisif ne souffrant aucune interprétation, adressé à sa star argentine Julián Álvarez : joue et marque, car au Metropolitano, il n'y a pas de place pour les excuses, mais uniquement pour les buts.

Le stade Metropolitano accueille le match entre l'Atlético Madrid et le Barça dimanche prochain, dans une confrontation décisive entre deux équipes séparées par seulement deux points au classement de la Liga. L'Atlético cherche à tout prix à s'imposer devant ses supporters, afin de pouvoir arracher la première place au Barça.

Avant cette rencontre, Cerezo s'est adressé aux médias espagnols et a abordé certaines questions relatives à l'équipe, affichant une grande confiance dans les chances de victoire de sa formation.

Et après les excuses ?

Julián Álvarez a été l'une des figures centrales de la conférence de presse qui a précédé le match, l'attaquant argentin s'apprêtant à disputer une rencontre très particulière. Cerezo a tenu à préciser qu'il attendait de lui une performance de haut niveau sur le terrain.

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Le président a déclaré : « C'est un match très particulier pour lui, mais je pense qu'il s'est déjà excusé et qu'il a reconnu son erreur. Désormais, ce qu'il doit faire, c'est jouer et marquer des buts pour l'Atlético Madrid. »

Cerezo a également été interrogé sur la possibilité que Joan Laporta, le président du Barça, s'enquière de l'avenir de l'attaquant argentin lors du match entre les deux équipes. Sa réponse a été brève mais tranchée : « Il aura sa réponse. »

Un message qui semblait fermer toute porte aux spéculations autour de l'avenir d'Álvarez, et confirmer que sa place naturelle se trouve au cœur de l'attaque des Colchoneros.

Satisfaction et confiance : l'Europe comme défi

Pour conclure, Cerezo a passé en revue les performances actuelles de l'équipe et a exprimé sa satisfaction quant à la position de l'Atlético dans les différentes compétitions, en déclarant : « La vérité, c'est que nous réalisons de très bonnes performances, et nous devons améliorer notre rendement en Ligue des champions. Je pense qu'en Ligue des champions, lors du prochain match, nous essaierons de gagner comme d'habitude, et nous nous placerons en bonne position pour figurer parmi les huit premiers, si possible. »