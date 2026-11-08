Comment regarder Estrela da Amadora contre Benfica avec un VPN

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Présentation du match

Liga Portugal - Journée 11 8 nov. 2026 - 15:30 Estadio Jose Gomes

Benfica se déplace à l’Estadio Jose Gomes, à Amadora, pour affronter Estrela da Amadora en Liga Portugal. L’équipe de Marco Silva arrive en grande forme et reste pleinement dans la course au titre.

Estrela occupe la 12e place du classement et peine à obtenir des résultats ces dernières semaines. L’équipe de Pepa a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat et devra nettement élever son niveau pour inquiéter Benfica, vainqueur de chacun de ses cinq derniers matches officiels.

Benfica reste sur une victoire 3-1 contre Lech Poznan en Ligue Europa, à l’Estadio da Luz, un résultat qui porte son bilan parfait dans la compétition à quatre victoires en quatre matches. L’équipe de Silva a marqué 13 buts et n’en a encaissé que trois en Ligue Europa cette saison.

Le bilan des confrontations directes n’a rien de rassurant pour les locaux. Benfica a remporté quatre des cinq dernières rencontres entre les deux équipes, dont une victoire 4-0 à Lisbonne plus tôt cette année et un succès 7-0 en coupe au même endroit en novembre 2024.

Benfica occupe la deuxième place de Liga Portugal, tandis qu’Estrela est installé dans le milieu du classement. Le club visiteur sera donc largement favori pour prolonger sa série de victoires. Silva aura à cœur de maintenir la dynamique de son équipe en championnat alors que le calendrier se densifie dans les deux compétitions.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Estrela da Amadora contre Benfica, notamment les options de diffusion en direct et l’heure du coup d’envoi.

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