Comment regarder Estonie - Bulgarie avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone portable ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 6 16 nov. 2026 - 12:00 A Le Coq Arena

L’Estonie reçoit la Bulgarie à l’A Le Coq Arena de Tallinn dans le groupe 4 de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes abordent cette rencontre avec des dynamiques opposées.

L’Estonie de Jurgen Henn est l’une des équipes les plus régulières du groupe. Elle reste invaincue lors de ses cinq derniers matchs de Ligue des nations, une série qui comprend une victoire contre le Luxembourg et un récent succès à l’extérieur qui l’a maintenue solidement à la deuxième place.

La Bulgarie arrive en mauvaise forme. L’équipe d’Atanas Ribarski a subi une lourde défaite 5-0 contre l’Islande lors de sa dernière sortie, un résultat qui compromet sérieusement son parcours en Ligue des nations. Troisième du groupe, elle a un besoin urgent de points.

Les deux équipes avaient fait match nul 0-0 lors de leur précédente confrontation dans cette campagne, mais l’Estonie estimera avoir l’avantage à domicile après la récente débâcle de la Bulgarie face à l’Islande.

Les difficultés de la Bulgarie en attaque comme en défense rendent ce déplacement compliqué. L’Estonie cherchera à en profiter sur son terrain.

Pour savoir comment regarder ce match, notamment sur quelle chaîne et en streaming, poursuivez votre lecture.

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