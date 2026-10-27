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Le Paris Saint-Germain se montre de plus en plus confiant quant à la possibilité d’obtenir le prêt en janvier de l’attaquant brésilien de Chelsea, Estevao Willian. Le club français cherche à renforcer son attaque après une vague de blessures. Selon certaines informations, Luis Enrique serait à l’origine des démarches pour recruter cet adolescent très coté.

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Le PSG cherche du renfort en attaque

Le PSG prospecte activement pour recruter un nouvel attaquant avant le mercato hivernal, alors que les pépins physiques s’accumulent au Parc des Princes. Si les jeunes talents Mika Godts et Senny Mayulu ont répondu présent pour permettre au club de prendre la tête de la Ligue 1 face à Lyon lundi, l’entraîneur Enrique reste pleinement conscient des limites de son effectif.

Alors que la saison impose un calendrier éprouvant, les blessures de joueurs clés comme Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembele ont considérablement réduit les options offensives de l’entraîneur. Le PSG nourrit de grandes ambitions pour la suite de la saison et ne peut tout simplement pas se permettre de manquer de solutions. Sa direction étudie donc la possibilité de se renforcer en janvier.

Enrique vise un jeune talent de Chelsea

Dans sa quête d’une recrue à la mi-saison, le PSG a fait d’Estevao, jeune Brésilien très prometteur de Chelsea, une cible prioritaire. Arrivé à Stamford Bridge en provenance de Palmeiras en juillet 2025, le joueur de 19 ans peine à s’imposer dans le onze de départ et n’a encore jamais été titularisé en Premier League.

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Selon Foot01, Enrique apprécie énormément le profil du jeune attaquant. Le technicien espagnol partage surtout cet enthousiasme avec le conseiller sportif Luis Campos. L’accord entre ces deux figures influentes est considéré comme un atout majeur pour une éventuelle opération, Enrique étant convaincu de pouvoir tirer le meilleur d’Estevao et de le faire progresser lors d’un court passage en France.

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Chelsea fixe des conditions strictes

Si les deux clubs sont intéressés par l’opération, Chelsea a fixé des conditions strictes. TEAMtalkrapporte que les discussions entre les deux clubs ont déjà commencé, Chelsea posant des exigences précises concernant le contrat de l’ailier, son salaire et son temps de jeu.

Le club londonien souhaite uniquement autoriser un prêt sec, fermement convaincu que le Sud-Américain a toujours un brillant avenir à long terme à Stamford Bridge. Il attend également du PSG qu’il prenne en charge l’intégralité du salaire du joueur. Pour éviter qu’un nouveau passage sur le banc ne freine la progression d’Estevao, Chelsea cherche aussi à inclure une clause prévoyant une pénalité financière s’il n’atteint pas un seuil obligatoire de minutes de jeu.

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Un mercato hivernal crucial

Si ces conditions précises restent à négocier, certaines informations indiquent que Chelsea a déjà donné son accord de principe pour laisser le Brésilien rejoindre Paris cet hiver. Un accord profiterait aux deux parties : Estevao gagnerait une précieuse expérience au plus haut niveau, tandis que le PSG disposerait de la profondeur d’effectif nécessaire pour viser le titre.