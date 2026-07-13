Est-il blessé ?… Bellingham tire la sonnette d'alarme au sein de l'équipe d'Angleterre avant le match contre l'Argentine

Selon la presse argentine, la star anglaise Jude Bellingham se serait blessé à quelques jours de la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, tenante du titre.

Le stade d’Atlanta, aux États-Unis, se prépare à accueillir la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine, programmée mercredi soir.

Bellingham avait permis aux Three Lions de dominer la Norvège en quarts de finale en inscrivant un doublé lors de la victoire 2-1, au terme d’une rencontre qui s’est prolongée en prolongation.

Des images ont toutefois montré le joueur se tenant l’épaule alors qu’il s’apprêtait à s’adresser aux médias après la victoire contre la Norvège.

Une photo le montre également tenant le haut de son bras alors qu’il recevait les consignes de l’entraîneur anglais Thomas Tuchel.





Selon le journal anglais Metro, qui cite la chaîne argentine TyC Sports, le staff médical des Three Lions suit de près l’évolution de sa condition avant le choc face à l’Albiceleste.

Selon les dernières informations, la star du Real Madrid devrait porter une attelle lors de la demi-finale face à l’Argentine, avec pour objectif d’atteindre la finale et d’y défier le vainqueur de l’autre demi-finale, Espagne-France.

Le milieu de terrain a reçu un coup lors de la rencontre face aux Scandinaves ; il a échangé avec Steve Kemp, le kinésithérapeute des Three Lions, durant la pause hydratation, puis a manifesté de l’inconfort jusqu’à la fin du match.

Rappelons que le milieu de terrain avait manqué le début de la saison 2025/26 après une opération de l’épaule, réalisée en juillet, qui lui a laissé une cicatrice importante.

Après l’intervention, la star des Three Lions avait confié : « J’en suis arrivé à un stade où la douleur n’est plus si intense. J’en ai marre de jouer avec une attelle. »

Les médecins anglais veulent surtout le rassurer avant le choc face à l’Argentine.

Il est par ailleurs en lice pour le Soulier d’or, avec six réalisations au compteur, à deux unités de Kylian Mbappé et de Lionel Messi.