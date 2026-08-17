Est-ce que la Juventus va recruter Mostafa Chobier ? Le club italien répond

Le club italien de la Juventus a tranché quant aux informations qui ont circulé ces dernières heures au sujet de son intérêt pour recruter Mostafa Chobier, gardien de but d'Al Ahly, lors de l'actuel mercato estival.

Des rapports médiatiques ont indiqué que le gardien égyptien, âgé de 25 ans, figurait parmi les candidats retenus pour renforcer le poste de gardien de but au sein de la Juventus avant le début de la nouvelle saison.

En parallèle, le site Tribuna.com a contacté le service de communication de la Juventus afin de s'enquérir de la véracité de ces informations et d'obtenir une réponse officielle concernant l'existence de négociations avec le gardien d'Al Ahly.

La réponse du club italien a été catégorique, celui-ci démentant totalement tout intérêt pour recruter Mostafa Chobier.

Un représentant de la Juventus a déclaré, dans des propos accordés à Tribuna.com : « La Juventus n'a absolument aucun intérêt à recruter Mostafa Chobier, et le joueur ne fait pas partie de nos plans. »

Le gardien d'Al Ahly a joué un rôle de premier plan dans la qualification de l'équipe d'Égypte pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, pour la première fois de son histoire, après avoir livré une série de prestations solides qui ont attiré l'attention de suiveurs et de recruteurs de plusieurs clubs en dehors de l'Égypte.

Ainsi, la Juventus a fermé la porte aux rumeurs qui liaient le gardien égyptien à un transfert vers le championnat italien, confirmant l'absence de toute négociation ou de tout intérêt en vue de le recruter lors de l'actuel mercato.

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