"N'essaye pas de m'endormir", Kombouaré chambre Montanier avant la finale de Coupe de France Nantes – Toulouse

Amis dans la vie, Antoine Kombouaré et Philipe Montanier ont lancé la finale de la Coupe de France en se chambrant gentiment.

En milieu de semaine, le FC Nantes et le Toulouse FC se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France qui aura lieu le 29 avril prochain au Stade de France.

Pour accéder à la finale, les Canaris ont battu l'Olympique Lyonnais 1-0 tandis que le Téfécé s'est défait du FC Annecy, pensionnaire de Ligue 2, sur le score de 2 buts à 1.

Le match entre Nantes et Toulouse verra s'affronter deux entraîneurs qui sont amis : Antoine Kombouaré et Philippe Montanier.

Kombouaré ne veut pas se faire endormir par Montanier

Avant la finale tant attendue, les deux entraîneurs ont été réunis par Europe 1 Sport et Philippe Montanier a dit le plus grand bien du FC Nantes de Kombouaré.

Des propos qui ont amusé Kombouaré : « N'essaye pas de m'endormir, je te vois venir avec tes gros sabots. Attention ! »

Philippe Montanier a expliqué qu'il était vraiment sincère : « Antoine, je n'essaye pas de t'endormir. C'est sincère, j'ai vu votre match contre Lyon, j'en ai parlé à mes joueurs avant Annecy, j'ai vu une détermination, un engagement total de cette équipe qui fait, qu'au bout, vous gagnez. Lyon, il y a vraiment de la qualité, il y a vraiment des joueurs, il y a un gros budget, c'est un des plus gros palmarès. J'espère que contre nous ils se relâcheront mais je n'y crois pas trop. »

Antoine Kombouaré a d'ailleurs reconnu avoir été surpris la performance de son équipe contre Lyon : « Philippe, je t'avoue que même moi j'ai été surpris du match de mes joueurs. Il faut se souvenir que trois jours avant on se prenait une fessée à domicile face à Reims, 3-0, et pendant ce temps-là, Lyon allait gagner au Parc des princes face au PSG et puis surtout, bien, bien gagné. »

"Philippe a les doigts de pied en éventail"

« On se souvenait de l'année dernière où ça avait été très, très dur : on est allé aux tirs au but face à Monaco, poursuit Kombouaré. On s'est préparé à ce que soit compliqué et c'est le meilleur match qu'on ait fait de la saison. Même moi j'ai été sur le cul, excusez-moi du terme. »

« La difficulté que j'ai par rapport à Philippe c'est qu'on a le maintien à aller chercher. Philippe a les doigts de pieds en éventail donc il est tranquille. […] En ce qui me concerne, la finale est tellement loin : on a encore trois matches avant cette finale pour pouvoir grappiller le plus de points et jouer cette finale dans les meilleures conditions », a ajouté Kombouaré.