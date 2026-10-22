Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a refusé de répondre à la question épineuse concernant une éventuelle titularisation de Fede Valverde au poste d'arrière droit du club merengue, lors du Clasico face à Barcelone dimanche prochain, au Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Valverde a évolué au poste d'arrière droit lors des deux dernières rencontres du Real Madrid, malgré la présence du duo Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries sur le banc des remplaçants.

Interrogé en conférence de presse après le match contre Leipzig en Ligue des champions, qui s'est soldé par une victoire du club merengue (4-1), sur la possibilité de voir Valverde évoluer comme arrière droit contre Barcelone, Mourinho a répondu : « Je ne parlerai pas de ce qui se passera dimanche, et je ne répondrai pas non plus à la question de savoir s'il jouera de nouveau à ce poste samedi. Mais je dirai que Fede a livré une bonne prestation. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le journal « Marca » : « Faire jouer Fede comme arrière droit, cela me fait mal, car cela signifie écarter deux joueurs qui occupent ce poste à l'origine. »

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Dans un autre registre, l'entraîneur portugais a été interrogé pour savoir si Thibaut Courtois était le meilleur gardien de but qu'il ait eu au cours de sa carrière, ce à quoi il a répondu : « Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais parlé des joueurs de mon équipe. On me pose souvent cette question : choisis les onze meilleurs gardiens parmi tous les joueurs que tu as entraînés au cours de vingt ans. Mais ce que je peux dire, c'est que lorsque Courtois nous a rejoints (à Chelsea) — il avait environ 20 ans — il a fini par être titulaire, bien que Petr Cech fût à l'époque le meilleur gardien de but de l'histoire de la Premier League. »

Il a poursuivi : « Nous avons remporté le titre de champion avec Courtois dans les buts, tandis que Cech — pourtant le meilleur de tous — s'est contenté de jouer les compétitions de coupe. Si je disais une chose pareille, Júlio César (ancien gardien de l'Inter Milan) m'appellerait en l'espace de deux minutes pour me dire : "Oh, alors c'est Courtois le meilleur ? Mais tu as gagné la Ligue des champions avec moi !". Il m'appellerait aussitôt, c'est certain. J'ai toujours conservé ce type de respect envers mes anciens joueurs. »



