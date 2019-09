eSport - Le MHSC se lance sur FIFA et Rocket League

Montpellier créée sa section eSport en partenariat avec beGenius ESC. Le club héraultais participera aux tournois des jeux FIFA et Rocket League.

devient le dernier club de en date à ouvrir sa section eSport.

Le MHSC s'associe pour ce faire avec beGenius ESC, club de eSport montpelliérain créé en 2011 et qui possède actuellement des équipes sur les franchises Fortnite, TrackMania, Rocket League et FIFA.

C'est d'ailleurs sur ces deux derniers jeux vidéo que les deux partenaires ont décidé de collaborer pour la saison 2019-2020.

Ainsi, Enzo "EnzHaut" Ropert et Moussa "Diakité JR" Diakité porteront les couleurs du Montpellier Hérault sur FIFA 20, respectivement sur Xbox One et Playstation 4, durant la e- et dans d'autres compétitions nationales ou internationales, notamment la .

Le MHSC rejoint le PSG, l'OL ou encore le LOSC parmi les clubs de Ligue 1 qui disposent d'une section eSport

Antonin "Hooups" Aoustin, Mehdi "Iryzer" Kheloui et Hugo "Maaivy" De Carvalho concourront quant à eux avec le maillot bleu et orange dans les tournois de Rocket League, ce jeu vidéo qui mêle football, sport automobile et spectacle.

Outre la participation des 20 clubs du championnat aux tournois annuels de l'e-Ligue 1, sur FIFA, plusieurs pensionnaires de l'élite française disposent d'une section eSport à part entière, active sur plusieurs jeux vidéo et pas seulement des simulations de foot, parmi lesquels le PSG, l'AS , le LOSC, l'OL ou encore l'OM.

Le MHSC se joint désormais à eux.