Espoirs, Upamecano : "Je suis un gagnant, je veux soulever la coupe"

Le défenseur central du RB Leipzig a affiché ses ambitions pour l'Euro Espoirs avec les Bleuets.

L'Equipe de Espoirs va bientôt faire son entrée en lice dans l'Euro. Les Bleuets ont une belle génération et peuvent nourrir de grandes ambitions dans la compétition, eux qui ont été brillants lors des campagnes de qualifications. Dans une interview accordée à L'Equipe, Dayot Upamecano a affiché ses ambitions pour l'Euro Espoirs et c'est plutôt simple, la victoire sinon rien.

"L'Euro un moyen de me faire connaître ? C'est pas que je m'en fiche, mais je ne lis pas trop les journaux français. Je ne sais pas si je suis connu. Je veux juste jouer. On doit ramener la Coupe. Mais d'abord il faut se concentrer sur les matches de groupe. Je suis un gagnant, j'ai envie de soulever cette coupe, je l'ai déjà remportée avec les moins de 17 ans, c'est quelque chose de très grand. Je n'oublierai pas le parcours qu'on a fait, ça nous a aidés à nous développer", a analysé le défenseur de Leipzig.

"Je dois parler plus"

Dayot Upamecano ne cache pas qu'il pense à l'équipe de France A dans un coin de sa tête : "Est-ce que je pense aux Bleus ? Oui, mais je sais que je dois progresser sur le plan du jeu, de la qualité technique. Je prends mon temps. C'est vrai que je suis à l'aise physiquement, mais je me donne à fond à l'entraînement. En j'apprends beaucoup contre de joueurs comme Robert Lewandowski. J'encourage vraiment les jeunes à venir en , car on y a toujours sa chance".

Longtemps blessé cette saison, le défenseur de Leipzig n'a pas douté de sa présence à l'Euro Espoirs et a dévoilé son axe de progression principale dans les mois à venir : "Le sélectionneur m'appelait souvent, je le tenais au courant. Je devais revenir plus tôt, mais mon club ne voulait pas que je prenne de risques. Je n'étais pas inquiet, je savais que j'allais rejouer en fin de saison, même si je n'ai pu faire que deux matches".

"Je dois beaucoup plus m'exprimer. Je suis un peu timide, mais sur le terrain ce n'est plus la même chose. Je me transforme car je suis obligé de donner de la voix. Quand un coéquipier va mal, il faut le rebooster. Abdou Diallo était le capitaine, mais il y a d'autres cadres comme Lucas Tousart, Moussa Dembélé. Il faut que tout le monde y mette du sien, qu'on parle tous pour arriver le plus haut possible", a conclu Dayot Upamecano.