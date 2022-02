Espoirs : Ripoll veut enchaîner face à l'Arménie

L'équipe de France Espoirs s'apprête à défier l'Arménie puis la Macédoine du Nord dans son parcours qualificatif pour le prochain Euro U21, qui aura lieu en 2023.

"On reste sur deux matches consistants et on veut continuer sur cette bonne dynamique. On veut donc gagner face à un adversaire qui sera difficile à manoeuvrer, se rendre les choses moins complexes et faire en sorte que ce match tourne en notre faveur", a affirmé Sylvain Ripoll à l'approche du rendez-vous face à l'Arménie.

"Je ne peux pas dire ce que seront les intentions de cette équipe mais c'est vrai que le contexte des matches est souvent le même : un adversaire qui cherche à être organisé et à bien défendre.

"Donc il faut à la fois apporter beaucoup de variété dans notre jeu, parce qu'il faut contourner ce genre de blocs, et trouver de la vitesse, des décalages pour avoir des zones d'accélération qui feront mal. Tout en étant équilibrés."

Le sélectionneur espère voir ses joueurs enclencher une bonne dynamique lors de ces deux rencontres. "On est en tout cas là où l'on souhaite être. Il est évident qu'il fallait tout de suite qu'on réenclenche après la perte de points aux Féroé. Maintenant qu'on l'a fait, on veut être réguliers", a-t-il assuré, sans pour autant affirmer avoir des certitudes sur son équipe.

"On n'en a jamais vraiment. En tout cas, ces matches nous ont donné la voie à suivre, la manière de s'y prendre pour rendre le collectif meilleur que ce qu'on avait pu voir auparavant. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'en jouant avec cet état d'esprit, la volonté de faire des efforts les uns pour les autres et respecter ce que demande le jeu, les qualités des joueurs s'expriment mieux."