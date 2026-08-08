Ryan Flamingo a de nouveau commis une erreur coûteuse samedi soir sous le maillot du PSV. Le défenseur s’est ostensiblement troué en première période contre Fortuna Sittard, avant de recevoir de vives critiques de Mario Been, qui nourrit de sérieux doutes sur sa fiabilité au sein de la défense eindhovenoise.

Le PSV était mené 0-1 à la pause contre Fortuna Sittard. Flamingo a remis le ballon de la tête trop court vers son propre but, ce dont Ole Romeny a profité pour donner l’avantage aux visiteurs.

Le fait que l’erreur de Flamingo ne soit pas un incident isolé ressort des chiffres de l’institut de statistiques Opta. Depuis ses débuts en Eredivisie avec le PSV lors de la saison 2024/25, aucun joueur de champ n’a commis plus d’erreurs individuelles ayant directement conduit à un but encaissé que le défenseur : quatre.

Intervenant sur ESPN, Been pointe la fragilité de l’arrière-garde eindhovenoise. « Nous avions déjà indiqué que la défense était le talon d’Achille de ce PSV. Ils concèdent tellement d’occasions. Il n’y a que 0-1, mais cela aurait pu être bien plus lourd si Fortuna avait moins souvent fait les mauvais choix. »

L’ancien entraîneur, notamment de Feyenoord et du NEC, se montre ensuite particulièrement critique envers Flamingo. « C’est évidemment d’un niveau très moyen de remettre le ballon comme ça de la tête. Sa meilleure période, c’était aussi au milieu de terrain à l’FC Utrecht. »

Selon Been, Flamingo n’est tout simplement pas assez fiable pour jouer dans l’axe de la défense. « Je ne le trouve pas assez fiable pour jouer dans la dernière ligne. C’est tout simplement le problème de ce PSV, qui aujourd’hui ne crée absolument rien non plus. Le PSV éprouve vraiment énormément de difficultés. »

Ronald Waterreus constate lui aussi que l’incertitude semble gagner de plus en plus la défense du PSV. « Cela commence aussi à devenir psychologique, petit à petit. Aussi pour les joueurs qui sont sur le terrain. Nous parlions justement de la loi de Murphy il y a un instant. »

« Les garçons lisent partout eux aussi que ça ne tient pas la route derrière au PSV », poursuit Waterreus. « L’entraîneur dit lui aussi, au fond, qu’il faut encore des renforts à ces postes-là. Donc ces garçons jouent en réalité à chaque fois avec le couteau sous la gorge. Et là, vous allez faire des erreurs. »