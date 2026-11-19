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Les supporters de Manchester United ont pu jeter un œil inhabituel dans les coulisses des débuts de l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino : un pilote de drone a réussi à filmer des passages de sa première séance d'entraînement avec l'équipe, avant de publier une vidéo de 12 minutes sur YouTube.

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L'incident a soulevé des questions sur la confidentialité des entraînements et sur le risque de fuite d'informations techniques et tactiques avant les matchs.

Pochettino est arrivé hier, mercredi 18 novembre, au centre d'entraînement de Carrington pour prendre officiellement ses fonctions d'entraîneur de Manchester United, après avoir honoré ses derniers engagements avec la sélection américaine, qu'il a dirigée lors de ses deux derniers matchs face à Haïti, en quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Le club avait annoncé sa nomination le 13 novembre, avec une prise de fonctions fixée au 18 du même mois.

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Les images ont offert aux supporters l'occasion de découvrir une partie de la séance : on y voit Pochettino et les joueurs répartis en trois groupes, tandis que le drone a filmé la scène sous différents angles et à différentes distances, offrant une vue claire des exercices menés sur la pelouse.

Selon le site de la British Broadcasting Corporation (BBC), le pilote du drone a publié la vidéo sur YouTube en l'accompagnant d'explications, en réponse aux internautes qui s'interrogeaient sur la légalité du tournage. Il assure que l'espace aérien autour du centre de Carrington n'est soumis à aucune restriction et qu'il a respecté la réglementation encadrant l'usage des drones au Royaume-Uni.

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« Pour ceux qui s'interrogent sur la légalité de la chose, l'espace aérien n'est pas réglementé, ce qui signifie que n'importe qui peut le survoler », a expliqué le pilote dans une mise au point publiée sur la chaîne qui a mis en ligne la vidéo.

Et d'ajouter : « Le drone est resté dans mon champ de vision direct en permanence et n'a survolé personne, ni même approché qui que ce soit. Le vol était donc parfaitement légal, conformément aux règles de l'Autorité britannique de l'aviation civile encadrant l'utilisation des drones. »

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Il a poursuivi : « Le drone porte les marquages d'identification requis, et je dispose de toutes les autorisations nécessaires ainsi que d'une assurance responsabilité civile. »

Avant de conclure : « Quant à une éventuelle fuite d'informations sur l'équipe ou sur la tactique, les images ont été tournées une demi-heure après le début de la première séance de l'entraîneur, et de nombreux médias étaient présents sur place. Ce ne seront donc certainement pas les seules images de l'entraînement à être publiées. »

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Le drone n'était d'ailleurs pas le seul à filmer : la chaîne officielle de Manchester United était elle aussi présente pour couvrir la séance, dans le cadre des contenus que le club publie habituellement sur les entraînements et les coulisses de l'équipe.

Les recommandations de l'Autorité britannique de l'aviation civile mettent en garde contre l'utilisation de drones dans des lieux où les personnes peuvent raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée, comme à l'intérieur de leur domicile ou dans leur jardin, et précisent que filmer dans de telles conditions peut constituer une infraction à la législation sur la protection des données.

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L'affaire prend une dimension particulière au regard du calendrier de la prise de fonctions de Pochettino : le technicien argentin n'a pas bénéficié d'une longue période de préparation avant son premier match, qui l'opposera à Liverpool le dimanche 22 novembre à Anfield, en Premier League.