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Carlos Espi, le jeune attaquant du Real Madrid, a dévoilé les coulisses de son transfert vers le club madrilène en provenance de Levante lors du dernier mercato estival, affirmant que l'offre du Real Madrid ne lui a laissé aucune place à la réflexion, malgré l'existence d'autres options pour rejoindre la Premier League anglaise.

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L'attaquant espagnol, âgé de 21 ans, a évoqué son expérience avec José Mourinho, saluant la manière dont l'entraîneur portugais le gère et son souci de développer son niveau. Il a également révélé que Mourinho lui conseille constamment de faire preuve de patience et de saisir chaque occasion qui se présente à lui.

Espí a déclaré, lors de son intervention dans l'émission « El Larguero » sur la radio Cadena SER : « Tout ce qui m'arrive est incroyable, personne ne s'y attendait, pas même ma famille, et maintenant je dois continuer à travailler. Il est difficile d'assimiler tout cela parce que ça va très vite, il faut être prêt car ça ne va pas s'arrêter. »

Il a ajouté, à propos de son transfert de Levante au Real Madrid, selon les propos rapportés par le journal « Marca » : « Il y avait des options pour rejoindre la Premier League, mais lorsque l'offre du Real Madrid est arrivée, je n'ai pas pu refuser. Tout s'est passé très vite, et tout a été bouclé en l'espace de deux jours. »

Le jeune attaquant a parlé de sa relation avec l'entraîneur José Mourinho, en déclarant : « Je vais essayer de tirer le maximum de chaque minute que l'entraîneur m'accorde. Ce que j'apprécie le plus chez Mourinho, c'est sa grandeur, la facilité à communiquer avec lui et la rigueur de ses exigences. L'attention qu'il me porte et le fait qu'il me dise ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. »

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Il a poursuivi : « Mourinho me dit que je dois faire preuve de patience, et que je dois exploiter chaque minute et chaque occasion, et cela se réalise en travaillant chaque jour. Chaque minute qu'il m'accorde vaut son pesant d'or. »

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Espí a également fait l'éloge de son coéquipier français Kylian Mbappé, affirmant qu'il essaie d'apprendre de lui lors des entraînements quotidiens, puisqu'il a déclaré : « Kylian Mbappé est un joueur extraordinaire, à chaque séance d'entraînement j'essaie d'apprendre de lui et de ses conseils. C'est le meilleur du monde, et à mon avis il méritait le Ballon d'Or. »

Il a conclu : « Ce qui m'impressionne le plus, c'est l'étendue de son talent, sa vitesse et son habileté dans le dribble. C'est un honneur pour moi de m'entraîner avec lui. »

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Espí a rejoint les rangs du Real Madrid l'été dernier en provenance de Levante, dans le cadre d'un transfert qui a coûté 25 millions d'euros aux caisses de la Maison Blanche.

Le jeune joueur a participé à 11 matchs pour un total de 51 minutes, dont 7 rencontres en Liga (32 minutes seulement) et 4 matchs en Ligue des champions (19 minutes seulement), et malgré cela il a inscrit 3 buts, à raison d'un but toutes les 17 minutes.

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Il convient de noter que le Real Madrid a remporté l'ensemble de ses quatre matchs en Ligue des champions et affiche un parcours parfait avec 12 points, tout en occupant la deuxième place de la Liga avec 30 points, à 3 points du leader, le Barça.

Le club madrilène a par ailleurs décroché la victoire face au Barça lors du Clásico du Camp Nou, confirmant sa volonté de lutter avec force pour le championnat après avoir perdu les deux dernières éditions au profit de son rival.