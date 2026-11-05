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L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, espère que l’attaquant Serhou Guirassy a évité une blessure grave après être sorti en boitant lors de la victoire 2-1 contre le Real Betis, mercredi soir en Ligue des champions. L’attaquant a été touché à la cuisse en première période, alors que le club allemand mettait fin, à domicile, au parcours sans faute des visiteurs espagnols sur la scène européenne.

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Un problème à la cuisse le contraint à sortir prématurément

Kovac attendait avec inquiétude des nouvelles de son attaquant, même après avoir vu son équipe rejoindre le Betis avec neuf points en quatre matches de Ligue des champions. Guirassy avait d'abord heurté le premier poteau dans une position inconfortable après avoir glissé près de la surface des six mètres en tentant de reprendre un centre à la troisième minute. Il a essayé de continuer malgré la douleur, avant de s'écrouler sur la pelouse en se tenant la cuisse à la 29e minute. Il a cédé sa place à Konstantinos Karetsas, 18 ans, cinq minutes plus tard.

« Il a ressenti quelque chose à la cuisse »

Les buts inscrits en seconde période par l'ancien attaquant de Wolverhampton Fabio Silva, qui a poussé le ballon au fond des filets à la 49e minute après qu'Alvaro Valles a repoussé du pied la tentative de Jobe Bellingham, milieu de terrain de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, puis par Karetsas à la 72e minute sur une passe de Silva ont assuré la victoire. Le remplaçant du Betis Aitor Ruibal avait pourtant égalisé à la 67e minute sur un centre à ras de terre d'Abde Ezzalzouli. Valles a ensuite repoussé une tête plongeante de Bellingham, avant que Nico Schlotterbeck n'envoie sa tête au-dessus. Après le match, l'attention s'est toutefois portée sur Guirassy.

Interrogé sur l'état de l'attaquant après le coup de sifflet final, Kovac a déclaré : « Je lui ai parlé brièvement. Il a ressenti quelque chose à la cuisse. J'espère qu'il n'y a pas de lésion. Nous devrons voir ce qu'il en est et si c'est plus qu'une élongation, ce que je ne pense pas vraiment. »

Le directeur sportif se montre lui aussi optimiste

En infligeant aux visiteurs leur première défaite après trois victoires européennes consécutives, Dortmund a fait preuve d'une belle capacité de réaction en attaque, même après avoir perdu son avant-centre titulaire avant la pause.

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Le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, a livré après le match un premier diagnostic tout aussi encourageant que celui de son entraîneur : « C'est une blessure musculaire. Cependant, il courait encore assez normalement, donc j'espère que ce n'est rien de grave. »

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Un rendez-vous en championnat avant la trêve internationale

Guirassy doit désormais récupérer à temps pour le match de Bundesliga de samedi contre le SV Elversberg, dernière rencontre de Dortmund avant la trêve internationale de novembre. Deuxième du championnat, derrière le Bayern Munich uniquement à la différence de buts, l'équipe de Kovac ne peut pas se permettre le moindre faux pas avant l'interruption du championnat. À la reprise des compétitions européennes, le 24 novembre, Dortmund se rendra chez Arsenal, vice-champion en 2025-2026, tandis que le Betis ira sur le terrain du Slovan Bratislava, dernier du classement.