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Harvey Barnes a adressé un message clair à Bruno Guimaraes, ancien joueur de Newcastle United, en prévenant le Brésilien que son retour à Tyneside avec Arsenal ne serait pas de tout repos. Après une série de résultats irréguliers, Newcastle veut lancer sa saison et voit dans la venue du leader du championnat l’occasion idéale de frapper un grand coup.

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Guimaraes revient à Tyneside pour la première fois depuis son transfert à 75 millions de livres

La Premier League reprend samedi soir après la trêve internationale avec une rencontre à fort enjeu à St James’ Park. Ce match marquera le premier retour de Guimaraes à Tyneside depuis son départ de Newcastle pour Arsenal cet été, dans le cadre d’un transfert à 75 millions de livres .

Arsenal arrive dans le nord-est de l’Angleterre en solide leader du championnat, avec 27 points pris sur 30 possibles et cinq points d’avance en tête du classement. Newcastle, de son côté, a peiné à domicile, ne remportant qu’un seul de ses cinq matches à St James’ Park cette saison.

Si l’accueil réservé à Guimaraes reste incertain, il a déjà effectué un déplacement mémorable dans la région plus tôt cette saison. Entré en jeu face à Sunderland, il a marqué et célébré son but avec animation malgré l’accueil hostile des supporters locaux.

Barnes croit Newcastle capable de relever le défi face à Arsenal

Malgré la grande forme d’Arsenal, Barnes estime qu’affronter le leader est exactement ce dont son équipe a besoin pour se relancer. Avant le choc du week-end, l’ailier a assuré que Newcastle aimait se mesurer aux meilleures équipes à domicile.

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« À certains égards, je pense que c’est un très bon match pour nous, a déclaré Barnes à Sky Sports. Évidemment, on se mesure aux meilleurs et je pense que, comme vous l’avez vu au fil des années, quand de tels défis se présentent, surtout à St James’ Park, nous sommes à la hauteur et nous les relevons pleinement. J’ai le sentiment que c’est le genre de match dont nous avons besoin au retour de la trêve. »

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L’ailier espère une issue décevante pour son ancien coéquipier

Voir un ancien coéquipier jouer pour un rival ajoute une dimension particulière à la rencontre de samedi. Barnes a toutefois écarté toute sentimentalité liée au retour de Guimaraes sous le maillot d’Arsenal, soulignant que Newcastle restait pleinement concentré sur le résultat.

« C’est le football. Les joueurs partent et reviennent, Bruno revient avec un autre maillot, a-t-il ajouté. Espérons qu’il ne sera pas heureux du résultat à la fin du match. C’est comme ça. Nous irons simplement là-bas faire notre travail. »

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Un test crucial attend les deux équipes après la trêve internationale

Le choc de samedi soir revêt une grande importance pour les deux clubs à la reprise du championnat. Pour Newcastle, battre le leader serait une occasion idéale d’améliorer son bilan décevant à domicile et de lancer sa saison.

Arsenal, de son côté, s’attend à un sérieux test dans un environnement hostile alors qu’il cherche à préserver ses cinq points d’avance en tête de la Premier League.