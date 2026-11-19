Guimaraes revient à Tyneside pour la première fois depuis son transfert à 75 millions de livres
La Premier League reprend samedi soir après la trêve internationale avec une rencontre à fort enjeu à St James’ Park. Ce match marquera le premier retour de Guimaraes à Tyneside depuis son départ de Newcastle pour Arsenal cet été, dans le cadre d’un transfert à 75 millions de livres.
Arsenal arrive dans le nord-est de l’Angleterre en solide leader du championnat, avec 27 points pris sur 30 possibles et cinq points d’avance en tête du classement. Newcastle, de son côté, a peiné à domicile, ne remportant qu’un seul de ses cinq matches à St James’ Park cette saison.
Si l’accueil réservé à Guimaraes reste incertain, il a déjà effectué un déplacement mémorable dans la région plus tôt cette saison. Entré en jeu face à Sunderland, il a marqué et célébré son but avec animation malgré l’accueil hostile des supporters locaux.
Barnes croit Newcastle capable de relever le défi face à Arsenal
Malgré la grande forme d’Arsenal, Barnes estime qu’affronter le leader est exactement ce dont son équipe a besoin pour se relancer. Avant le choc du week-end, l’ailier a assuré que Newcastle aimait se mesurer aux meilleures équipes à domicile.
« À certains égards, je pense que c’est un très bon match pour nous, a déclaré Barnes à Sky Sports. Évidemment, on se mesure aux meilleurs et je pense que, comme vous l’avez vu au fil des années, quand de tels défis se présentent, surtout à St James’ Park, nous sommes à la hauteur et nous les relevons pleinement. J’ai le sentiment que c’est le genre de match dont nous avons besoin au retour de la trêve. »
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L’ailier espère une issue décevante pour son ancien coéquipier
Voir un ancien coéquipier jouer pour un rival ajoute une dimension particulière à la rencontre de samedi. Barnes a toutefois écarté toute sentimentalité liée au retour de Guimaraes sous le maillot d’Arsenal, soulignant que Newcastle restait pleinement concentré sur le résultat.
« C’est le football. Les joueurs partent et reviennent, Bruno revient avec un autre maillot, a-t-il ajouté. Espérons qu’il ne sera pas heureux du résultat à la fin du match. C’est comme ça. Nous irons simplement là-bas faire notre travail. »
Un test crucial attend les deux équipes après la trêve internationale
Le choc de samedi soir revêt une grande importance pour les deux clubs à la reprise du championnat. Pour Newcastle, battre le leader serait une occasion idéale d’améliorer son bilan décevant à domicile et de lancer sa saison.
Arsenal, de son côté, s’attend à un sérieux test dans un environnement hostile alors qu’il cherche à préserver ses cinq points d’avance en tête de la Premier League.