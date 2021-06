Espagne - Six joueurs disputeront les JO après l’Euro !

L’Espagne a dévoilé ce mardi sa liste de 22 joueurs pour les Jeux Olympiques, avec six joueurs déjà présents à l’Euro, dont Pedri.

L’Euro du 11 juin au 11 juillet, puis les Jeux Olympiques du 21 juillet au 7 août. Si l’Espagne va au bout de la compétition européenne, alors certains joueurs de la Roja s’apprêtent à vivre un été surchargé. En effet, six de ceux qui s’apprêtent à défier la Suisse en quarts de finale ont également été appelés pour l’épreuve planétaire.

Pedri sera de la partie

Dans le détail, il s’agit du gardien Unai Simon, des défenseurs Eric Garcia et Pau Torres, des milieux de terrain Pedri et Mikel Oyarzabal ou encore de l’attaquant Dani Olmo. Ils sont jeunes, tous U23, et heureusement car l’enchaînement risque de faire mal, sans oublier les déplacements avec des JO au Japon et un Euro aux quatre coins de l’Europe.

En dehors de cela, le sélectionneur Luis de la Fuente s’est appuyé sur une bonne partie de la génération 1997 qui a remporté l’Euro Espoirs en Italie deux ans auparavant. Au niveau des joueurs âgés de plus de 23 ans, la confiance a été accordée à Marco Asensio (Real Madrid), Dani Ceballos (Arsenal) ou encore Mikel Merino (Real Sociedad) pour encadrer les plus jeunes.

L'Espagne fera sans Ramos

On notera évidemment l’absence de Sergio Ramos, qui s’était déclaré prêt à donner un coup de main. Peut-être celui-ci a-t-il préféré se concentrer sur son transfert, lui qui a quitté le Real Madrid en fin de contrat ? Dans tous les cas, il ne sera pas là pour aider la Rojita à sortir du groupe C avec l’Egypte, l’Australie et… l’Argentine ! Rendez-vous le 22 juillet pour l’entrée en lice des Espagnols.

La liste des 22 de l’Espagne pour les JO :

Gardiens : Álvaro Fernández, Unai Simón, Álex Domínguez.

Défenseurs : Mingueza, Vallejo, Eric García, Pau Torres, Óscar Gil, Miranda.

Milieux de terrain : Cucurella, Moncayola, Zubimendi, Ceballos, Mikel Merino, Carlos Soler, Pedri.

Attaquants : Bryan Gil, Marco Asensio, Dani Olmo, Oyarzabal, Rafa Mir, Puado.