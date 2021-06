Espagne-Pologne – Alvaro Morata : "Mon job c'est de marquer des buts"

Critiqué pour sa maladresse contre la Suède, Alvaro Morata reste confiant avant d'affronter la Pologne.

Pour son entrée dans l'Euro, l'Espagne a concédé le nul, à domicile, contre l'équipe de Suède (0-0). Lors de cette rencontre, l'attaquant Alvaro Morata a fait preuve de maladresse.

Morata accepte les critiques

Présent en conférence de presse à la veille d'affronter la Pologne, l'attaquant qui évolue à Juventus de Turin a déclaré ne pas tenir compte des critiques qui lui ont été adressées après son match contre la Suède : « Je ne peux pas plaire à tout le monde mais j'accepte les critiques. Depuis que joue avec les moins de 17 ans de la Roja j'ai toujours travaillé pour jouer dans les grandes compétitions. Ce que les gens pensent de moi n'a aucune influence sur mob état d'esprit et ma façon de jouer. Si je marque je serai heureux pour mes proches qui me soutiennent. »

L'article continue ci-dessous

Alvaro Morata estime même avoir livré une prestation correcte contre les Suédois : « Bien que j'ai mal dormi après le match. C'est normal. Surtout quand vous faites match nul alors que vous méritez la victoire. Contre la Suède, je me suis beaucoup dépensé sur le plan physique et j'ai quand même fait de bonne chose sur le terrain même si pour vous, un attaquant doit surtout marquer car on est là pour ça. »

Luis Enrique encense Morata

Si les média et les supporters espèrent le voir scorer face à la Pologne, dimanche soir, il précise que le plus important sera d'abord et avant tout de mouiller le maillot et ce, même s'il est obsédé par son rôle de buteur : « C'est évident que je ne vis que pour marquer des buts. C'est mon job Mais dans un match les choses vont si vite que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Je ne sais pas si je vais marquer demain mais je vais me donner à 200% comme je le fais à chaque fois avec la sélection. »

Son sélectionneur, Luis Enrique, lui a d'ailleurs réitéré sa confiance : « il a un bon état d'esprit. Il a très bien joué contre la Suède et il est motivé. Je n'ai rien à lui apprendre. Je le répète, il a fait un bon match. Il s'est très bien entraîné et je suis impressionné par son attitude positive. »