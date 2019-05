Espagne - Plusieurs joueurs arrêtés pour soupçon de matches truqués

Plusieurs joueurs et anciens joueurs de Liga ainsi que le président de Huesca ont été arrêtés ce mardi, soupçonnés d'avoir truqué des matches.

La police espagnole a arrêté ce mardi plusieurs joueurs passés par la première et la deuxième division espagnole, soupçonnés de faire partie d'une organisation criminelle à l'origine de matches arrangés. Les rencontres en question concernent les plus hautes sphères du football espagnol, et ce dans le but faire d'importants bénéfices via des paris sportifs.

Parmi les joueurs arrêtés se trouve un ancien du , Raúl Bravo, le leader présumé de cette organisation. On retrouve également Borja Fernández, (Valladolid), Carlos Aranda, ancien joueurs passé par plusieurs équipes de , Samuel Saiz ( ) et Íñigo López (Deportivo la Corogne et ancien de ).

Un club de Huesca qui semble au premier rang des équipes concernées puisque son président, Agustín Lasaosa, a également été pris dans ce coup de filet, tout comme le directeur des services médicaux du club, Juan Carlos Galindo Lanuza. Toutes les personnes arrêtés font l'objet d'une enquête pour appartenance à une organisation criminelle, corruption et blanchiment d'argent.

Un porte-parole de la s'est exprimé sur le sujet : "L'action de la police fait suite à des plaintes à propos d'un possible match truqué en mai 2018 de la part de la Liga et des autorités espagnoles. La Liga est très active pour combattre le trucage de rencontres. Il est important pour nous d'avoir une compétition juste."